'Ventaneando' confirma muerte de actor y filtran últimos momentos con vida: "Hemos llorado mucho"

Ciudad de México.- La tarde de este martes el elenco del programa Ventaneando, encabezado por Pati Chapoy, compartió una lamentable noticia con su audiencia debido a que anunciaron la trágica muerte de un querido actor y músico, mismo que ya empezó a recibir homenajes tras su partida. Un amigo cercano al fallecido se sinceró ante las cámaras de TV Azteca y compartió cuáles fueron sus últimos momentos con vida.

Se trata del acordeonista colombiano Egidio Cuadrado, músico incondicional del cantante Carlos Vives, que murió el pasado lunes 21 de octubre en Bogotá a los 71 años. Recientemente el intérprete de temas como La gota fría se reunió con diversos medios y confesó lo complicado que ha sido aceptar la partida de su amigo, a quien conoció cuando grabaron juntos la telenovela Escalona de Caracol Televisión.

Egidio murió a causa de complicaciones de una neumonía luego de varios días hospitalizado y esto contó Vives sobre su repentino fallecimiento: "No se prepara uno para este momento, tal vez no me lo había imaginado. Ya lo hemos llorado mucho y parece que no terminamos de llorarlo ¿no?, la verdad no me imaginé cómo llegar un día así, tener que hablar de mi compadre", confesó al programa Ventaneando.

Murió el actor y músico colombiano, Egidio Cuadrado

A pesar de que a inicios de este año la salud de Egidio Cuadrado fue mermando, el colombiano tenía esperanza en la recuperación de su gran compañero de profesión. "Yo lo llevaba a conciertos donde él sabía, me entiendes, que iba a querer volver a estar, que si volvíamos a Radio City de Nueva York, donde empezamos la primera vez, que si volvíamos al Auditorio Nacional de México, que si volvíamos a Madrid, cantaba dos canciones, tres canciones, se cansaba mucho".

Finalmente, Carlos Vives expresó, sin poder contener las lágrimas, que siempre recordará a Cuadrado con el ánimo que le producía pisar el escenario. E incluso contó que la última vez que estuvo en un concierto a su lado pudo saber que realmente la estaba pasando muy mal: "El último concierto en Bogotá, donde solo pudo hacer tres canciones, pero lo que hizo fue muy fuerte. Tengo una imagen cuando estoy en ese concierto, entro con él en la camioneta".

Ese momentico de verlo dentro de la camioneta, haciendo ese esfuerzo para salir a su último concierto…, eso se me quedó en el alma. Y yo ya sabía, hicimos todo lo que se pudo, pero su cuerpo ya no da más, al final descansó", concluyó.

Carlos Vives se conmovió hasta las lágrimas al despedirse de su amigo

Fuente: Tribuna