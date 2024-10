Alejandra Guzmán demandará a reportero que la violentó en aeropuerto: "Se acabó el chiste"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su enfrentamiento con medios de comunicación, Alejandra Guzmán, recientemente acaba de afirmó que ya está harta de todos los chismes que se han inventado a raíz de su caída, por lo que demandará legalmente a aquel reportero que la violentó mientras que ella se dirigía a su automóvil y respondiendo a la pregunta de diferentes medios de comunicación, señalando que ya "se acabó el chiste".

Pese a que han pasado semanas, la intérprete de temas como Llama Por Favor sigue en medio de tremendo escándalo por su caída tan aparatosa ante varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues afirman que se debió a que estaba borracha, mientras que la hija de Silvia Pinal niega rotundamente dicha versión y asegura que alguien la pateó para que terminara en el suelo.

Ahora, tras tantos dimes y diretes, Alejandra, en una entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación, declaró que estaba lista para interponer una demanda y que paren con las agresiones en su contra solo para que la hagan quedar mal ante las cámaras: "Ustedes sí, pero hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra mí y yo creo que voy a tener que hacer algo porque cada vez que paso por el aeropuerto me hacen algo o pasa algo... Y ya no me gusta porque ya es directamente conmigo y ya están violentándome".

Escuché un comercial que decía que si yo sentía eso como mujer que lo reportara y lo voy a hacer. Voy a hacer algo al respecto... Es que me tiraron y ellos saben que yo tengo dos caderas de titanio. Entonces yo tengo mi vida privada y muy aparte de todo, mi trabajo que lo amo. Pero sí, los que lo hacen están jodidos", expresó la cantante.

De la misma manera, la hija de Enrique Guzmán señaló que su objetivo no es una remuneración económica, sino alzar la voz y demostrar que era verdad sus palabras, pues en su opinión no está bien ni se vale lo que le están haciendo, asegurando que siempre son docenas en su contra y ella está sola: "No tienen por qué agredirme. Entonces ya, ya se acabó el chistecito. No voy a dejar que los payasos sean los que se lleven el show del circo. ¿Sí me explico? Pues eran como 40 o 50 siempre contra una. Eso no lo dicen los put..., pero bueno"

Finalmente, la creadora de temas como Yo Te Esperaba y Mala Hierba, mencionó que afortunadamente se encuentra en excelentes condiciones y su reemplazo de cadera ha resistido muy bien a todo, destacando que ha logrado sobrevivir a cosas peores y esta no sería la excepción: "Esa han aguantado. Gracias a Dios, gracias a Dios me la p***. Se movió, pero está en su lugar. No te preocupes. Somos personas que salimos adelante. Y si he salido de otras cosas, que no vaya a salir de esta tontería. ¡Ay!, ¡por favor!".

Fuente: Tribuna del Yaqui