Con el corazón a flor de piel, 'El Potrillo' da noticia de Vicente Fernández y sacude a fans

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, cuando Vicente Fernández, perdió la vida, ‘El Potrillo’ sufrió bastante. Las imágenes del ‘Potrillo’ llorando al pie del ataúd de su padre se volvieron virales, mientras que luego de ello, el famoso cantante optó por recluirse en las montañas de Colorado para vivir en paz su duelo. Finalmente, el intérprete de éxitos como Nube Viajera y Mátalas se refugió en su trabajo para aprender a sobrellevar su pérdida.

A casi tres años de la muerte del legendario ‘Charro de Huentitán’, Alejandro Fernández decidió utilizar a la música (aspecto sumamente importante para la dinastía) para rendirle tributo a su progenitor. La noticia la dio durante la jornada del pasado martes 22 de octubre, cuando emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía de cuando aún era muy pequeño junto a su padre: “No me sé rajar”, se leía.

Alejandro Fernández anuncia gira en honor a Vicente

Junto a dicha publicación se podía apreciar una carta escrita a mano de Alejandro en la que daba un conmovedor mensaje sobre el legado que su padre le dejó. Y es que, más allá de la música, Vicente habría criado al ‘Potrillo’ con valor para afrontar la vida, hecho que el cantante de No te voy a perder calificó como una bendición: “Nací con dos bendiciones, la de nacer mexicano y la de nacer Fernández. Esas dos bendiciones juntas hacen que en mi sangre corra toda la fuerza, la tradición, la magia y la música de nuestro país”.

Es en medio de todo esto, cuando Alejandro anunció que tiene preparada una gira de tributo hacia las canciones que su padre cantó en vida, hecho que para él es de suma importancia: “Estoy aquí abriendo mi corazón con quienes he estado desde niños, ustedes, el público que me ama y al que yo también amo, estoy aquí porque estoy a punto de entregarles algo que no es solo mío, es de todos los mexicanos, latinos, el sonido de generaciones de tu familia, y de la mía, de nuestras raíces, nuestra esencia, nuestro álbum de recuerdos, la música que le gran charro mexicano llevó siempre con orgullo a todos los lugares del mundo a los que fue y en los que la gente lo amó”.

Alejandro Fernández dedica gira a Vicente

De acuerdo con información emitida por Alejandro Fernández, la gira musical que llevará por nombre ‘De Rey a Rey’ se estrenará el próximo dará comienzo el próximo 10 de mayo del 2025 y ya cuenta con 28 fechas confirmadas. Lamentablemente, todas ellas son para Estados Unidos y aún no ha hecho mención sobre cuándo traerá su espectáculo a México, lo que llevó a la gente a felicitarlo, pero también a cuestionarlo sobre cuándo daría presentaciones en su país de origen.

Alejandro Fernández anuncia gira De Rey A Rey

