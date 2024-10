Elizabeth Gutiérrez respondería contundente a William Levy tras hablar sobre su separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente ha comenzado el rumor de que la reconocida actriz, Elizabeth Gutiérrez, habría empleado sus redes sociales para darle una contundente respuesta a su expareja y padre de sus hijos, el actor de origen cubano, William Levy, con respecto a las inesperadas confesiones que hizo mientras hablaba sobre su separación. La estrella de melodramas como Sortilegio afirma que podría tomar acciones legales contra quienes hablaron de él.

Después de casi 20 años de relación, William y Elizabeth decidieron separarse, lo cual habría sido por una infidelidad del actor de Televisa con la joven actriz, Samadhi Zendejas. Después del rumor, Gutiérrez brindó duras declaraciones contra su ex, además de que confesó que se llamó a la policía a su hogar para atender supuesta violencia domestica en contra de ella y la hija que tuvieron en común, algo que él negó afirmando: "He sido un gran padre", y dijo que jamás "expondría a mi hija de esa forma".

De igual forma, en entrevista con Jordi Martín para el programa El Gordo y La Flaca, Levy declaró que todo lo que su dijo de él fue "muy grave" y ha meditado en interponer una demanda en contra de aquellos que lo señalaron, destacando que además de buen padre, fue una pareja excelente que siempre fue el apoyo emocional de su ahora exnovia, asegurando que tiene todo el derecho de rehacer su vida con alguien que sí lo valore.

Ante esta situación, a través de su cuenta de Instagram, Elizabeth compartió una imagen con un mensaje en el que señalaba todo lo que entregó por amor y que con ella no había un punto medio al momento de demostrar la importancia de ello pero señaló que no fue bien correspondida: "Te amé con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, cada segundo y por cada rincón. Luego borré mi pasado para que no te molestara, desalojé mi corazón para que tuvieras más espacio, te cubrí con mi piel y mi alma para protegerte de todo, pero todo… no te alcanzó".

Aunque no habló más al respecto, en su reciente aparición en Despierta América, la también actriz fue cuestionada si ese mensaje tenía un trasfondo y si era por la entrevista que el padre de sus hijos dio a Univisión, a lo que ella simplemente señaló que le gustó lo que decía: "Me pareció superlindo ese post, de verdad. Siempre doy todo de mí, con amor. No tengo nada que diga ‘pudiera haber hecho esto’. Me gusta entregarlo todo desde el amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui