En medio del pleito con su madre, Poncho De Nigris hace inesperada revelación familiar

Ciudad de México.- Es bien sabido que el finalista de la primera edición de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), Poncho De Nigris, mantiene una relación complicada con su madre, a quien si bien ha reconocido en más de una ocasión que sí la quiere, también ha expresado que cuenta con un comportamiento que no solo lo ha dañado a él, sino también a sus demás hermanos, al grado en el que su familia se ha fracturado.

Un ejemplo de ello ocurrió a comienzos de este año, cuando Poncho declaró durante una transmisión en vivo que su madre busca maneras de crear conflictos familiares, así como tampoco suele tener una buena relación con sus nueras, tachándola de “una persona muy tóxica” y resaltando que toda la familia estaba cansada de ella, así como de su manera de pedirles dinero de manera frecuente: “Siempre está buscando problemas y hacernos ver mal.”

Dichas declaraciones provocaron la furia de doña Leticia, quien no tardó en responderle al exBig Brother y hasta de amenazarlo con tomar acciones legales, en caso de que él continuase hablando sobre ella: “¡De mí ya no hables, de mí te callas! Ya estuvo bueno, ¡ya te callas la boca! A mí no me faltes al respeto y te callas la boca y ya (…) Te voy a demandar porque ya basta de mentiras, a mí me respetas y ya estuvo bueno que me estés difamando. Ya no voy a ser tu mamá”, señaló la mujer.

Es con todo lo antes dicho como contexto que, durante la jornada del pasado martes 22 de octubre, Poncho De Nigris compartió una fotografía de su hija, Isabella, quien de manera irónica se parece bastante a su madre, Doña Leticia: “Se me hace que volvió a nacer mi mamá en mi hija, cada que veo a Isabella veo la cara de mi mamá, joven”, declaró el famoso en sus redes sociales. Dado a que sus fans son conscientes del pleito familiar que tiene con su progenitora, las burlas no tardaron en salir a la luz.

Poncho De Nigris compara a su hija con su madre, Doña Leticia

Créditos: Instagram @ponchodenigris

Y es que, mucha gente considera que si bien, Isabella tiene un extraordinario parecido con su abuelita, la realidad es que esperan que tenga un comportamiento mucho más sano que el que la señora ha demostrado en tener contra sus hijos. Comentarios como: “Lo que no has de querer en tu casa lo has de tener”, “Pero Isabella tiene bonito carácter”, “Alguien le agarró odio a la suegra en el embarazo” o “Marcela no soportó”, predominaron en la publicación del influencer.

