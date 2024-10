Gala Montes reacciona al capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' basado en su pleito familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Rosa de Guadalupe es uno de los programas con mayor duración en emisión de Televisa, el cual tenía un formato de antología en el que, en cada episodio, contaban un caso basado en las vivencias de las personas comunes y corrientes, quienes al final eran ayudados con el poder de la Virgen de Guadalupe. Si bien, este show surgió como una especie de sustituto de Mujer, Casos de la Vida Real (mismo que ahondaba en temas muy fuertes como la drogadicción, violaciones, violencia doméstica, entre otros), el programa con bases católicas se ha convertido una fuente de burlas en varias partes de Latinoamérica.

Y es que, para nadie es un secreto que este show se ha convertido en tendencia en más de una ocasión por las cuestionables actuaciones o lo gracioso de varias situaciones, mismas que en un comienzo buscaban ser dramáticas, pero que terminaban por dar un poco de pena ajena para la audiencia; sin embargo, parece ser que el productor de La Rosa de Guadalupe es consciente de ello y eligió sacarle todo el provecho posible.

Es bajo este contexto que de un tiempo para acá, el programa busca dramatizar casos de controversia, como fue la situación de Pokémon Go! en el año 2017 o más recientemente comenzaron a abordar polémicas propias de la farándula, como el capítulo de Lady Mangos, basado en pleito de Briggitte Bozzo y Mariana Echeverria, dentro de La Casa de los Famosos 2 (LCDLFM) o el triángulo amoroso de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

De manera sorpresiva, La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y el pasado martes 22 de octubre, lanzó el episodio que lleva por titulo, Minita de Oro, mismo que cuenta la historia de 'Leila', una joven de 20 años que es una exitosa modelo y cuya mánager es su madre, Irene; sin embargo, cuando la experta en belleza decide tomar el control de su carrera descubre que, por años, su progenitora se ha estado gastando su dinero, dejándola en la quiebra total.

Este capítulo tiene un gran paralelismo con la vida de la finalista de LCDLFM, Gala Montes, por lo que prontamente la gente comenzó a percatarse que, otra vez, el programa había tomado un escándalo de la farándula para armar un episodio. Por su parte, la estrella del Señor de los Cielos ya se enteró de la existencia del mencionado capítulo y su respuesta no tardó en aparecer en Internet: “¡No!, ¿en serio? Ay, eso no está chido… Quiero verlo, me interesa”.

Fuentes: Tribuna