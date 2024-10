Le dijeron que se disfrazara de villana y fue como Karla Panini; su cosplay se hace viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el escándalo de Karla Panini ocurrió hace ya bastante tiempo, la realidad es que la comediante no ha dejado de ser relevante en la cultura popular mexicana, aunque probablemente, no de la manera en la que ella hubiese deseado. Como es bien sabido, la traición que la también actriz cometió en contra de su compañera Karla Luna no ha sido perdonada por los mexicanos, sino por el contrario, ya trascendió las fronteras del país.

Y es que, tan solo es te año tuvimos el estreno del dorama, Cásate Con Mi Esposo, cuya historia fue relacionada directamente con el escándalo de Luna y Panini, en el que una mujer, lucha contra el cáncer, mientras su mejor amiga y su esposo mantienen una aventura. En la ficción, la protagonista obtiene su revancha al viajar en el tiempo al momento de su muerte, lo que le permite mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, en la vida real las cosas fueron muy distintas con el caso de las Lavanderas.

Influencer se disfraza de Karla Panini y se vuelve viral

Créditos: TikTok @fridaaraujof

Es en medio de todo este dime y direte que una influencer sacó provecho de la situación y decidió burlarse de Panini de una manera bastante ingeniosa. Todo ocurrió en días recientes, cuando la influencer Frida Araujo acudió vestida como el personaje de Karla en Las Lavanderas. Lo gracioso del tema es que le solicitaron acudir vestida como una villana y ella optó por ir como la comediante venida en desgracia.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en volverse virales, sobretodo en TikTok, donde compartieron un video corto en el que aparece Araujo vestida de Panini, lo que ya la llevó a obtener 5,5 millones de visitas en su clip. Frida se tomó su papel tan en serio, que incluso replicó el baile que Panini solía hacer dentro del show, solo que le hizo una ligera modificación, puesto hizo referencia al hecho de “besar esposos ajenos”.

Frida Araujo hace disfraz de 'Las Lavanderas'

Créditos: TikTok @fridaaraujof

Los comentarios en la red social asiática no tardaron en llegar y entre ellos se pueden mencionar: “Dijo villanas no de la representación física de Masiosare”, “Bebe´, era de villana, no de enemiga nacional”, “Te rifaste Frida, hasta escondí a mi vato”, “Es el masiosare encarnado”, “Es lo más cercano que tenemos de la imagen del Masiosare”, “Dime qué dijiste ‘dulce o ruco’”, “Hasta coraje me dio”, “Disfraces que sí dan miedo”.

Fuentes: Tribuna