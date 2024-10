Lo sacaron del clóset: Productor veta de Televisa a polémico actor y da impactante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberlo sacado del clóset, el polémico actor, Sian Chiong, se encuentra pasando por momentos muy complicados en su carrera, debido a que el reconocido productor de melodramas, Juan Osorio, acaba de dejar muy en claro que él no piensa darle trabajo, confirmando así su veto de Televisa por el momento. Ante esta situación, sorprendió a todos al dar una impactante noticia sobre esta decisión.

Durante la transmisión de La Casa de los Famosos México, como sucedió en la primera temporada, en base a personalidades y lo que se vio al interior, tanto el público como productores de la televisora comenzaron a poner los ojos en algunos de los habitantes para futuros proyectos, y por supuesto, para darle su apoyo con votaciones, como a Karime Pindter, y evidentemente también a quienes no les convendría darles una oportunidad tras este proyecto, como a Sian.

Al ser uno de los productores más reconocidos, el padre de Emilio Osorio fue cuestionado sobre a quienes veía futuro, y este declaró que a Gala Montes, rechazando a Sian: "No puedes tener a un cubano que escupe la comida y viene a burlarse de los mexicanos". El actor de origen cubano, además de enfrentar su veto y criticas públicas, también se ha visto en medio de rumores de que en realidad sería gay y hasta exhibieron fotos con otros hombres.

El productor de Mi Corazón Es Tuyo, ahora, tras un mes del gran final del reality show transmitido por ViX, al volver a ser cuestionado sobre su postura con Sian y posible trabajo, este mencionó nuevamente que no piensa darle trabajo, por lo menos en ninguna de sus producciones, porque sigue en su postura de que actuó terrible: "Conmigo no, hay cosas que no pienso que se deben hacer y se deben respetar. No sé ni siquiera si es actor".

Finalmente, el exesposo de Niurka Marcos, sorprendió a los reporteros presentes, cuando declaró que además de todo lo que hizo en la casa, para él era más importante darle su apoyo y oportunidades a aquellas personas que estudiaron y se graduaron del CEA: "Creo que hay que darle oportunidad a los actores que han estudiado en el CEA, que han estado tres años ahí, que han hecho un gran esfuerzo. Ese es el objetivo del CEA

Fuente: Tribuna del Yaqui