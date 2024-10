Marie Claire desmiente ser hermafrodita; se encuentra con Wendy Guevara y así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que también tiene aparato reproductor masculino, Marie Claire Harp acaba de compartir un video en redes sociales en el que desmiente ser hermafrodita, y también filman su reencuentro con Wendy Guevara, quien hizo dichas declaraciones, a la que le respondió contundentemente lo que pensaba de estos señalamientos en evento importante de Televisa.

Hace un par de días que Guevara en uno de sus en vivos de Instagram, reveló que Marie Claire estuvo a punto de tener una relación con Nicola Porcella, pero que este la terminó por rechazar debido a que se dio cuenta que ella tenía aparato reproductor femenino y miembro viril: "Marie Claire, nada que ver. Ella quería con Nicola y Nicola la bateó a Marie Claire. La verdad es que descubrimos que… Es como hermafrodita y Nicola ya no quiso con Marie Claire por eso".

Según la exparticipante de La Casa de los Famosos México, Marie Claire tuvo un encuentro íntimo con Porcella y en ese, el actor de El Amor No Tiene Receta terminó decepcionado de ella cuando al verle todo en la intimidad descubrió la presencia de su presunta virilidad: "Con razón se nos hacía muy raro, tan grandota. Nicola me platicó: 'No, pues, fíjate que yo iba a empezar a salir a con la Marie Claire'. Nico me dijo: 'No, oye… yo me metí al cuarto con Marie Claire y después abrió sus asifor y que se le vio como un chicharito'".

Y ahora, este miércoles 23 de octubre, Guevara en el evento Up Front 2025 que prepara Televisa, se encontró con Gala Montes y Karime Pindter, quien le pregunto a la influencer "¿Quieres ser nuestra novia también?", a lo que bromeó con que las lastimaría a ambas con su miembro viril, pero que Marie Claire tenía un "chicharito" y que ella podría ser la tercer novia, tras lo que apareció a cámara la presentadora, a lo que respondieron que mejor un cuarteto.

Por su parte, la presentadora de Bandamax se sentó en las piernas de Wendy, demostrando que entre ellas todo está bien y no hay problema, que es una broma que tienen entre ellos, pero le respondió que por su culpa "Una señora me preguntó eso en el aeropuerto y no es cierto, es pura jod...", haciendo reír a la actriz de Un Amor Viejo En París, mientras que Gala dijo que ella aceptaba salir con todas.

Fuente: Tribuna del Yaqui