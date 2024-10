Nadie fue: Familia de Jenni Rivera falta a la premiere de su película biográfica autorizada

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Si bien, nadie puede negar el arrollador talento que Jenni Rivera tuvo en vida, la realidad es que hubo algo más que atrajo la atención del público y de la prensa misma, y éstas fueron las constantes controversias en las que la cantante de Amiga si lo ves se estuvo involucrada; desde pleitos familiares hasta su vida amorosa, siendo que el último escándalo se lo llevó su hija, ‘La Chiquis’, quien supuestamente mantuvo un romance con el entonces esposo de la también conocida como ‘Mariposa de Barrio’.

Para nadie es un secreto que, luego de que Jenni perdió la vida en aquel trágico accidente de avión, tanto los hijos de la cantante como los hermanos de la misma han mantenido constantes pleitos familiares por las regalías y empresas que la estrella de la música de banda dejó para sus hijos. Como es de esperarse, la familia no cuenta con una buena imagen frente al público, puesto en redes sociales han sido criticados en más de una ocasión, por presuntamente continuar viviendo del legado de la ‘Diva de la Banda’.

Filtran que la familia de Jenni Rivera no fue a la premiere de su película

Créditos: Internet

Es bajo este contexto que llegamos al día de la premier de la película autorizada de Jenni Rivera, misma que se celebró recientemente en Santa Ana, California, en Estados Unidos; sin embargo, lo que llamó notablemente la atención de la periodista Jacqueline Martínez, mejor conocida en el medio como ‘Chamonic’ es que ninguno de los familiares de la cantante de Y Basta Ya estuvo en el público: “Toda la familia fue la ausente en este día, no estuvieron los hijos, no estuvieron los hermanos, no estuvieron los papás”, declaró la comunicadora.

Pero esto no fue lo más extraño, resulta ser que ni siquiera hubo prensa en español en la proyección de la cinta, algo que es de resaltar puesto en primera instancia, los principales consumidores de la música de Jenni Rivera son los latinos; en segundo lugar, el filme será lanzado a través de la plataforma de ViX+, plataforma de streaming que pertenece a Televisa/Univisión y ni siquiera ellos habrían enviado prensa para cubrir el evento.

Leyenda

Por si esto no fuera poco, ‘Chamonic’ asegura que ella pudo confirmar que la familia de Jenni habría confirmado su asistencia, pero de último momento no llegaron al lugar: “Me mostraron mensajes y pruebas donde se les envió mensaje a los familiares directos que son sus hijos y que les decían ‘sí vamos a ir’, cuando se llegó el día nadie estuvo ahí”, declaró la periodista especializada en el área de espectáculos. Hasta el momento ninguno de los involucrados ha hablado al respecto.

Fuentes: Tribuna