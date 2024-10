"No funcionamos como pareja": Erik Rubín no se reconciliará con Andrea Legarreta y confirma divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días los nombres de Andrea Legarreta y Erik Rubín de nueva cuenta se colocaron en tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido a que se rumoró que luego de 2 años separados, el cantante había decidido dar un nuevo paso en su vida y en el amor. Y es que Coque Muñiz filtró que Rubín ya tenía fecha para casarse y que la boda sería con Mónica Noguera.

Aunque los involucrados ya aclararon que todo se trató de una broma de parte del 'Coque' Muñiz, hay quienes aún dudan de esta relación. Sumado a ello, esta semana se estrenó una íntima entrevista que concedió Erik en un podcast donde contó con detalles cómo se dio su separación de Andy: "(No sé qué va a pasar aún), pero si lo siento porque dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia, te das cuenta de muchas cosas".

Eso me va a ayudar a tomar una decisión que pronto tomaré, tomaremos", dijo el famoso exTimbiriche.

Asimismo, el cantante y productor fue sincero y confesó que no hay manera de volver con Andrea ya que su relación de pareja se acabó y ahora solo son amigos: "Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo, no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como socios. Es difícil ponerle nombre y es difícil afrontarlo porque no quieres eso. La verdad yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y no quieres hacerle daño a tus hijos".

Erik Rubín confesó que sí se divorciará de Andrea Legarreta

El reconocido actor de teatro musical, de 53 años, también se sinceró sobre el tema del divorcio y explicó que aunque por el momento no tienen planeado hacer el trámite, esto ocurrirá tarde o temprano: "Ya llegará el momento de la formalidad, pero ahorita en el ensayo pues nos estamos dando cuenta muchas cosas y eso a mí me tiene, como te lo decía, en paz", mencionó el intérprete de temas como Princesa Tibetana.

Finalmente, Erik también reconoció que ahora que él y Andrea no son pareja tienen una mejor relación y comunicación: "Pero, por qué no ahora llevar esta amistad al siguiente nivel en donde además yo puedo ser mejor para ella y ella para mí, en donde podemos contarnos otras cosas que a lo mejor no no nos contábamos o donde no nos podíamos apoyar y donde sabemos que vamos a poder contar el uno con el otro para toda la vida y donde vamos a seguir vamos a seguir siendo familia para siempre".

Fuente: Tribuna