Preparan 'The Office' versión mexicana; fans creen que será un fracaso

Ciudad de México.- ¿Eres fanático de la sitcom The Office? Entonces te entusiasmará saber que pronto se contará The Office desde una perspectiva muy mexicana. Esto no resulta extraño si tenemos en cuenta que la primera edición fue estrenada en Reino Unido, para después ser adaptada en Estados Unidos. El éxito de la serie se expandió por otras partes del mundo y Francia, Chile, Polonia y Australia decidieron hacer su propia versión. Ahora México se suma a este proyecto. Aquí te contamos todo lo que sabemos.

La dirección quedará a cargo de Gaz Alazraki, mientras que Marcos Bucay fue asignado como showrunner. Estará disponible en Prime Video y se centrará en una empresa de jabones, donde los empleados tendrán que sortear los obstáculos que supone laborar en una compañía familiar en la que el líder no tiene las aptitudes necesarias para el puesto. Lo emocionante de este trabajo radica en trazar una narrativa que se ajuste al panorama mexicano.

Lo cierto es que todos los involucrados tienen material de sobra para manipular, pues en el país predomina una subcultura de oficinistas en el que predominan los tuppers, las cooperaciones para comprar el pastel de los cumpleañeros, las idas al baño eternas para perder tiempo de trabajo y otras aventuras que sólo los oficinistas han experimentado de primera mano. Incluso en TikTok abundan videos de humor con este tipo de contenido. Algunos de los influencers expertos en este nicho son: alanhdzv1, danivallem y dwoong.

Se anticipa que en los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre el elenco y la fecha de estreno. En la actualidad, es la historia estadounidense la más conocida, pero se espera que la nueva narrativa esté inspirada en la original británica, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Tras darse a conocer la noticia, los usuarios en redes sociales tienen bajas expectativas, pues consideran que hay altas probabilidades de que arruinen la historia. Incluso postearon algunos memes para pedir que no se lleve a cabo. "Y como dijo un sabio, mejor nadota", "¿Por qué tienen que arruinar todo lo que amo?", "La versión mexicana será una corrientada", "Malamente me estoy haciendo prejuicios y siento que va a ser una tremenda porquería", se puede leer en los comentarios.

Fuente: Tribuna Sonora