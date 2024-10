¿Sale del clóset? Galán de Televisa confiesa relación con Fernando Colunga y destapan su pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde los años 90, Fernando Colunga se volvió uno de los galanes más cotizados de las telenovelas de Televisa. Y aunque siempre ha sido muy reservado con su vida personal y hay bastantes preguntas acerca de ella, ahora sale a la luz algo que casi nadie sabía del pasado del actor y cómo era la relación con uno de sus colegas. ¿Lo sacaron del clóset? No. Aunque se ha especulado por años que el histrión de 58 años sería gay, otros aseguran que tiene novia desde hace años e incluso tienen un hijo juntos.

Colunga, quien ha protagonizado inolvidables telenovelas como María, la del barrio, Esmeralda, Amor real, Alborada, Soy tu dueña y Porque el amor manda, nunca pensó que se convertiría en una estrella de las telenovelas. Incluso, de acuerdo a un video publicado por Univisión, su primera aparición en la pantalla chica pasó desapercibida ya que fue un doble de acción en varias películas y luego en telenovelas. Pero, ¿cómo se enamoró de la actuación?

Fernando Colunga

"Como muchos actores, Fernando tuvo pequeñas apariciones en la televisión, sin embargo, la suya fue sin haber comenzado a estudiar la profesión pero estaba seguro de su vocación", señalaron. "Su situación cambió cuando le pidieron ser doble de acción del actor Eduardo Yáñez en el melodrama de Televisa Dulce Desafío, de 1988. La historia, que fue protagonizada por Yáñez y Adela Noriega, fue un éxito rotundo y Fernando hizo las escenas de motocicleta del personaje de Yáñez.

Crédito: Univisión

"Al terminar sus escenas, Colunga se dio cuenta de la existencia del CEA, la escuela de actuación Televisa, y comenzó sus estudios. fue así que el actor se convirtió en el galán de telenovelas y con el tiempo, uno de los más cotizados del mercado", indicó. Y es que revelaron que Fernando en realidad "había estudiado Ingeniería Civil pero nunca ejerció". Posteriormente, aclararon cómo era su relación con otros famosos galanes de Televisa como David Zepeda o Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez y Colunga

"Con el crecimiento de su fama, surgió un rumor entre los pasillos de que había rivalidad con galanes de telenovelas y que tenían una mala relación pero tanto Fernando como sus colegas han dicho en varias ocasiones que nada de eso era verdad y todos se llevan muy bien", indicaron. "Yo descubrí a un chavo que no tenía ninguna duda ya de que es un gran profesional pero sobre todo, es un excelente compañero", señaló Yáñez en entrevista.

Cabe mencionar que el actor se tomó una pausa de 7 años de las pantallas de Televisa pero en 2023 volvió para protagonizar El Maleficio. Aunque se quisiera saber más acerca de su vida privada, el actor siempre ha sido hermético. "Su vida personal siempre ha sido un misterio pues para él, lo que quiere que hable sea su increíble talento", mencionaron. Finalmente, destaparon si a sus 58 años, el actor se habría hecho cirugías para evitar el paso del tiempo en su físico.

"¿Tú crees que le temo a envejecer? No, yo estoy gozando cada etapa de mi vida. No soy alguien que esté obsesionado a que nunca voy a envejecer... no... ese es el ciclo de la vida", mencionó contundente el actor ante las cámaras, confirmando así que no quisiera cambiar su apariencia de forma drástica como lo han hecho otros colegas del medio, pues el público lo conoce así desde hace más de 30 años.

Fuente: Tribuna