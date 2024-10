¡Se hartó! Villana de Televisa reaparece en 'Hoy' y hunde a Verónica Castro ¿por lesbiana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de la actriz Verónica Castro de nueva cuenta está metido en un fuerte escándalo. Como se recordará, la famosa artista se retiró del medio hace un par de años luego de que Yolanda Andrade ventilara públicamente que habían tenido una relación sentimental. Ahora una villana de Televisa apareció ante las cámaras y se le fue encima a la madre de Cristian Castro por otra polémica razón.

Se trata de la guapa Felicia Mercado, quien decidió ponerle un alto a Verónica y negó que de su parte exista algún tipo de rivalidad con la presentadora y actriz, luego de que la hermana del 'Güero' Castro contara en una entrevista que tuvieron un problema mientras grababan la telenovela Rosa Salvaje. Se dice que el conflicto entre las artistas se detonó después de que se corriera el rumor de que Mercado tuvo una relación con Enrique Niembro, padre de Michel, el segundo hijo de 'La Vero'.

Sin embargo, la villana del melodrama Cabo platicó en exclusiva con reporteros del programa Hoy y desmintió de forma categórica haber tenido un problema con Castro: "Que me traía ganas, no sé por qué. Primero, pues ya son muchos años. Ya déjalo pasar, ya suéltalo, ya desengánchate de algo que nunca pasó. Yo sé que ella piensa que sí, pero no pasó", respondió Felicia durante la entrevista concedida al exitoso matutino.

Verónica Castro dio una tremenda cachetada a Felicia

Al respecto de los rumores de su presunto romance con el expareja de la intérprete de Mala noche, no, Mercado reiteró que esto nunca fue cierto y le envió un contundente mensaje a su colega actriz[: "Nunca le bajé el marido. Yo andaba con otra gente y ella lo sabe muy bien. No pasó nada. Entonces, ya como que comience, move on. Ya síguete con otra cosa y búscate otra a quien jorobar", expresó la originaria de Tijuana.

Y a pesar de que Verónica aseguró que esta situación que sucedió en el set es inolvidable y a Felicia le funcionó muy bien, por su parte, Mercado la invitó a no volver a hablar del tema. "Ya síguete de frente, y sigue tu vida, y haz tus cosas, y ya piensa en otras cosas. Digo, ¡qué padre que sea tan importante yo en tu vida!, que después de 30 años o no sé cuántos, y todavía estés enganchada con algo que nunca fue", declaró Felicia muy molesta.

