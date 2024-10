Se lanzan contra Enrique Guzmán por abandonar una entrevista: "La homofobia del señor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Enrique Guzmán es una de las estrellas más grandes de la música de la década de los 60, tiempo en el que protagonizó diversas películas y lanzó diversos éxitos al mercado como es el caso de El Rock de la Cárcel, Cien kilos de barro, Uno de tantos, Popotitos y Dame Felicidad, solo por mencionar algunos; sin embargo, en las últimas décadas su comportamiento ha sido puesto en tela de juicio a tal grado en el que se ha convertido en uno de los artistas más ‘cancelables’ de los últimos tiempos.

Como algunos recordarán, la imagen del padre de Alejandra Guzmán comenzó a ir en caída cuando se estrenó la bioserie de la ‘Diva de Oro’, Silvia Pinal, Frente a ti, donde se dejó al cantante como un esposo violento y golpeador. Tiempo después Frida Sofía, nieta del famoso lo acusó de haber abusado de ella cuando apenas era una infante, lo que le valió cientos de críticas en redes sociales. A raíz de ello surgió una entrevista en la que el propio Enrique declaró, durante una rueda de prensa, que gustaba de abusar “niñas”, lo que escandalizó aún más a la gente.

Enrique Guzmán abandonó entrevista porque el conductor pertenecía a la comunidad LGBTQ+

Créditos: Internet

En el medio de todo esto, Enrique dio una entrevista para el programa Shanik, en Fórmula, donde fue entrevistado por el periodista ‘Quique’ Galdeano; sin embargo, en un comienzo la entrevista parecía ir viento en popa, la realidad es que, en determinado momento cantante cuestionó directamente a su interlocutor sobre sus preferencias sexuales, a lo que éste respondió que era gay. La respuesta inmediata de Guzmán fue: “Ya se acaba la entrevista, muchas gracias.”

Esto causó impacto, puesto simplemente se levantó y se marchó del lugar. Si bien, este hecho ocurrió hace años, la realidad es que en días recientes fue recordado por el propio Galdeano, quien arremetió en contra de Enrique: “La homofobia del señor porque sabemos que es de otra generación, también lo puede llegar a entender, yo no lo voy a funar, pero sí no estuvo chido”, declaró el periodista ante sus fanáticos.

Cabe aclarar que, el revivir dicha entrevista causó revuelo entre los seguidores de Galdeano, puesto si bien hubo quienes lo apoyaron y consideraron que la reacción de Enrique Guzmán fue abrupta, la realidad es que otros tantos se lanzaron en contra del entrevistador, asegurando que no eran fanáticos de su trabajo y por el contrario no era “santo de la devoción” de sus fans: “Yo también le cancelaría la entrevista. Me cae en la punta de la verdura… por posona e inventada”, declaró un miembro de la audiencia.

Fuentes: Tribuna