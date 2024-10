'Señora Presidenta' se queda sin participación de Karime y Gala; se salieron por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de La Casa de los Famosos se formó una mancuerna inolvidable; muchos creyeron que la amistad de Team Mar perduraría incluso después de este proyecto. Cuando el reality show terminó, nos emocionó la llegada de la obra de teatro titulada Señora Presidenta, la cual contaría con la actuación de Mario Bezares, Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, sin embargo, la esperanza e ilusión duró poco tiempo y este increíble equipo ha comenzado a desmoronarse.

La semana pasada circularon fotografías del quinteto reunido en una sala para dar lectura al guion de la puesta en escena. Todo parecía marchar en orden, pero este miércoles se dieron a conocer noticias que le rompieron el corazón a más de una persona. Y es que tanto 'La Matrioshka' como Montes decidieron abandonar el proyecto. Fue el conductor de Hoy, quien dio a conocer que ambas se despidieron de este trabajo.

Por fortuna, las razones que las separaron de la obra no son del todo negativas. Aunque la amistad sigue, ellas tienen una agenda muy apretada que les impide continuar en la comedia. "Cada quien tiene sus prioridades y son súper respetables". Agregó que los managers de cada una cerraron fechas con otras propuestas "antes de que se armara esto, entonces no pueden cancelar". Este ajetreo evitaba que llegaran a los ensayos. Al no estar atentas al 100 por ciento, optaron por salir.

Aunque De la Torre presentó estos motivos, algunas fuentes de espectáculos apuestan por otra narrativa. Según dicen, Gala Montes se dio cuenta de que su personaje era de relleno y prefirió no aceptar. Aparte de estos obstáculos, la producción está enfrentando dificultades con Mario y Arath. Según la revista TVNotas, el ganador de LCDLF tenía la expectativa de ser el protagonista. "Mario pensó que el papel protagónico sería para él. Pero cuando le dijeron que lo haría Arath, no le gustó del todo".

Briggitte Bozzo mencionó: "pronto se enteraran de que ya no van a ver a algunas personas (...) es secreto, luego se enteraran". Además, se especula que la joven estuvo en desacuerdo que les ofrecieran el mismo sueldo a las tres 'chicas superponedoras'; ella dice que "Karime, aunque la ama, no es actriz".

Fuente: Tribuna Sonora