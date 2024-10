Sian Chiong en '¿Quién es la Máscara?': Sospechan que está detrás de uno de los disfraces

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa que está robando miradas es ¿Quién es la Máscara? que se estrenó durante la noche del pasado domingo, sustituyendo así a La Casa de los Famosos, sin embargo, el reality no ha sido olvidado por la audiencia, que ha empezado a especular que algunos integrantes de 'Team Mar' y 'Team Tierra' ahora forman parte de las filas del concurso de disfraces.

Desde hace unas horas circula el fuerte rumor que sugiere que Sian Chiong es uno de los personajes del programa musical de Televisa. Este dicho ha tomado más credibilidad luego de que el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, hablara del tema. Según dijo, el cubano estaría detrás de una botarga. "Sian Chiong, fuera máscara. No le vamos a decir qué botarga, no le vamos a quemar el show a Miguel Ángel Fox; pero es uno de los enmascarados", dijo el presentador en Sin Lisonja.

Algunos creen que esta afirmación no tiene sustento, dado que recordaron que las grabaciones del show iniciaron cuando LCDLF aún estaba al aire, por lo cual los tiempos no cuadrarían. Otros más no descartaron la posibilidad de que Chiong sea una realidad en ¿Quién es la Máscara?, como una sorpresa. En caso de ser cierto, podría esconderse tras alguno de los siguientes protagonistas:

Azul El León

Cacahuate Enchilado

Camilo Mandrilo

Chepino Langostino

Dale Dale

Erik El Roto

Freddie Verdury

Huesito Peligroso

Maraña

Mario Joacuina

Orni

Pepe Nador

Sian fue uno de los personajes menos queridos en 'LCDLF'

En cualquier caso, su posible participación no ha despertado emoción en el público. Recordemos que, debido a su comportamiento desleal, fue uno de los artistas más repudiados en la segunda temporada de LCDLF. Incluso productores como Juan Osorio han rechazado considerarlo para un proyecto en el futuro. Reveló que las actitudes del actor no son compatibles con los valores que busca en su equipo de trabajo.

Incluso puso en tela de juicio la profesionalidad de Chiong. "No, conmigo no, hay cosas que pienso que no se deben de hacer, se deben de respetar y pues no sé ni siquiera si es actor o no". El anuncio es una mala noticia para el cubano, quien aspiraba a ganar papeles protagónicos en televisa tras su paso por el juego. No obstante, su estrategia no salió como esperaba.

Fuente: Tribuna Sonora