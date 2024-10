Sufre por Alzheimer: Tras 14 años desaparecida, actriz de Televisa da dura noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 14 años desaparecida del mundo del espectáculo y regresar a Televisa por la puerta grande, la reconocida actriz, Adriana Fonseca, acaba de sincerarse en una reciente entrevista, confesando que desde hace dos años sufre a causa del Alzheimer, contando los difíciles momentos por los que ha atravesado y compartió una dura noticia a raíz de ello ante las cámaras de Venga la Alegría.

Fonseca siendo una joven mujer debutó de la mano de la empresa San Ángel, dentro de la década de los 90's en el melodrama Pueblo Chico, Infierno Grande, tras lo cual siguió sumando éxitos con participaciones en La Usurpadora, Rosalinda y muchas otras más. Pero, en el año del 2007, después de que grabó la novela Bajo Las Riendas del Amor, decidió dejar los reflectores varios años, por causas misteriosas, hasta que volvió por la puerta grande con la novela Mi Fortuna Es Amarte.

Desgraciadamente, este triunfal regreso al melodrama junto a Gabriel Soto, Adriana vivió de los momentos más dolorosos de su vida, ya que su padre comenzó a presentar signos de una enfermedad mental, en la que pierde la memoria poco a poco, hecho que ella confiesa en TV Azteca que le ha roto el corazón: "Ha sido muy fuerte, ha sido tremendo, desde el año antepasado que en verano empezó mal, a mostrar signos raros, diferentes, y fui muy seguido a verlo a Veracruz, ahora que lo fui a ver la última vez está mejor, pero a veces no me recuerda, pasa poco pero sí siento horrible".

Ante esto, declaró que pese a que ya ha logrado a aceptar esta realidad, la verdad es que siempre existe una profunda tristeza en su corazón al ver de esa manera a su padre, pues lo recuerda diferente, y el que ahora se encuentre de esa manera ha sido lo más difícil de afrontar en su vida: "Acepta, y uno aprende a trabajarlo y vivir con ello, pero a mi me da mucha tristeza. Trato de ser alegre, pero está ahí, a mi no me gusta verlo así".

Finalmente, la actriz de Papás Por Conveniencia, señaló que optaron que su padre fuera inquilino de ancianos, entre ella y sus hermanos, destacando que cuando se lo dijo a su padre "se puso muy triste", pero pese a las críticas y duros comentarios que ha recibido en el que la tachan de egoísta y mala hija, la verdad es que en su caso fue lo mejor, pues no habría podido darle cuidados dignos de los que necesita: "Lo más favorable para todos es que esté en una residencia que esté con sus valores. Ir un día con él y estar un día, sacarlo al jardín es tremendo, es muy pesado y emocionalmente te super quiebra".

Fuente: Tribuna del Yaqui