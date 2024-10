Sufrió brutal asesinato: Muere querido actor y su hija publica estremecedor mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ambiente artístico, en especial el de la televisión, se encuentra de luto de nueva cuenta debido a que este miércoles 23 de octubre se confirmó la triste muerte de un querido actor, quien fue protagonista de una exitosa serie de televisión. Se trata del reconocido artista estadounidense Ron Ely, quien es recordado por haber interpretado a Tarzán en la serie que se produjo en los años 1960.

Fue en 1966 cuando el originario de Texas recibió su primera gran oportunidad de vestir la piel de 'Tarzán', personaje que no solo interpretó en la serie sino también en películas como Tarzán, Rebelión en la Jungla, Tarzán y las Montañas de la Luna y Tarzan and the Perils of Charity Jones. Mientras que su última aparición como 'Tarzán' fue en el año 1970 cuando estelarizó Tarzan's Deadly Silence.

Ron Ely protagonizó la exitosa serie de Tarzán

En el año 2001 Ely tomó la decisión de retirarse de la actuación y regresó hasta 2014 cuando apareció en la película Expecting Amish. Desafortunadamente, el histrión estadounidense vivió un desgarrador momento en el año 2019 cuando fue testigo del brutal asesinato de su esposa, Valerie Lundeen Ely, a los 62 años. Lo peor de la tragedia es que el culpable era su hijo Cameron Ely, de 30 años, quien fue abatido por la Policía que atendió el crimen.

Por si fuera poco, Cameron llamó a la Policía para acusar al reconocido actor de los 60's de haber atacado a su propia esposa, lo cual resultó ser mentira. En aquella fecha se reportó que Ron Ely sufría una afección médica que le impedía hablar con claridad y que apenas pudo comunicar a los oficiales que su hijo había escapado tras apuñalar a su madre.

A 5 años de aquel brutal suceso, Ron falleció a la edad de 86 años en la casa de su hija ubicada en el condado de Santa Bárbara, California. Hasta el momento la familia del actor no ha compartido detalles de su partida, por lo cual se desconoce la causa de su muerte. Fue su hija Kikiely quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de despedida hacia el famoso actor, provocando lágrimas y nostalgia entre todos los seguidores de su padre.

Estoy haciendo todo lo posible para recorrer este camino de la pérdida con la fuerza y la gracia que sé que él querría para mí. Recojo los pedazos de mi corazón que se sienten como piezas de él - y cimentándolos firmemente en su lugar antes de recoger el resto de las partes rotas", escribió la hija de Ron hace algunas horas.

Hija de Ron Ely envía conmovedor mensaje de despedida

Fuente: Tribuna