Sufrió un infarto: Laura Zapata da triste noticia en 'Venga la Alegría' y deja en shock

Ciudad de México.- Después de que se informara que Ernestina Sodi por desgracia sufriera dos infartos y fuera hospitalizada de emergencia, la reconocida primera actriz, Laura Zapata, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que expresó los deseos que tiene para con su hermana y compartió una muy triste noticia sobre su vida, que ha logrado dejar en shock a los espectadores y presentadores del matutino.

En el último programa de De Primera Mano, se informó que Ernestina, que es madre de Camila Sodi, desgraciadamente había sufrido un infarto al miocardio, por lo que estaba ingresada en un nosocomio desde el pasado 17 de octubre. Lamentablemente se afirma que su estado es muy grave y que se encuentra en terapia intensiva, debido a que supuestamente al llegar al hospital se le reventó la vena aorta y esto le provocó un segundo infarto.

Ahora, tras esta información, Laura fue entrevista por el matutino de TV Azteca mediante una videollamada, la actriz de Televisa dejó en claro que pese a sus problemas familiares, que estén distanciadas desde hace más de 20 años por cuestiones de su secuestro y otros temas de su madre, ella no le desea el mal y espera que Dios le de la fuerza para recuperarse: "No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto. Que sus hijas tengan fortaleza".

La villana de melodramas como La Gata y María Mercedes, declaró que ella ya tenía varios días en el hospital antes de saber lo de su hermana, dado a que el padre de sus hijos, que es su exmarido, sufrió complicaciones en su salud y ella estuvo acompañándolo junto a sus descendientes, y en uno de esos días se toparon con las hijas de Ernestina, que le dieron la noticia: "Desafortunadamente, el domingo salió mi exmarido, el padre de mis hijos, del hospital. Estuve viernes y sábado en el hospital con él y mi hijo fue el domingo a sacarlo y se encuentra con sus primas".

Finalmente, la exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que ella solo desea que pueda salir adelante de este momento tan difícil y pueda volver a casa para seguir viviendo en paz y armonía con ella, con Dios y disfrutando de sus hijos y nietos por muchos años más: "Espero que salga de esta, que salga bien y que sea para bien de su salud física, mental, espiritual y su crecimiento en compañía de sus hijas, de sus nietos y que salga de esto".

Fuente: Tribuna del Yaqui