Aparece con tanque de oxígeno: Revelan estado de salud de actriz de Televisa tras accidente

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Lety Calderón, recientemente a través de sus redes sociales reapareció con oxigenación, despertando la preocupación de miles de sus seguir, por lo cual, ahora, la querida estrella de Televisa, decidió aclarar la situación y en una entrevista para Imagen TV reveló la verdad de su actual estado de salud después de confesar que no ha mejorado tras su terrible accidente en Japón, ¿está grave?

El pasado sábado 19 de octubre el mundo del espectáculo quedó alarmado, después de que Calderón a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece cubriendo parte de su rostro con una mascarilla de oxígeno, acompañada de la explicación de que todavía se siente mal y no ha logrado recuperarse al 100 por ciento del incidente que sufrió en vacaciones, donde se lesionó el tobillo.

Ahora, después de tantos rumores de que se trataría de complicaciones por el Covid-19, que casi le arrebata la vida en el año del 2020, a través de una entrevista para De Primera Mano, la actriz quiso aclarar la verdad. Fue diagnosticada con una severa infección en la garganta, y al tener los pulmones delicados, la doctora quiso hospitalizarla, puesto a que ya estaba presentando broncoespasmos que le impedía respirar, pero ella se negó a dejar su hogar.

Tuve broncoespasmos que me ahogaban, me empezaba a ahogar espantoso, sobre todo en las noches. (La doctora) me tuvo que poner este tipo de mascarillas para abrir los bronquios, me inyectó, estoy con un poco de cortisona, con antibiótico y me quería como hospitalizar, y yo 'claro que no, por supuesto que no'", reveló.

Ante esto, la actriz de Imperio de Mentiras aclaró que no se encuentra grave y no es que su vida corra peligro por el momento, pero sí es porque sus pulmones a lo largo de los años ha sufrido mucho cuando tuvo influenza y coronavirus, por lo que ahora con este tipo de afecciones debe de ser monitoreado que no haya complicaciones: "Lo que pasa es que yo he tenido covid varias veces, influenza, soy como un poco delicada de los pulmones, entonces claro, estar en casa te toma una semana o quince días en recuperarte y a lo mejor en un hospital te toma dos o tres días".

Finalmente, la protagonista de novelas como Esmeralda, señaló que ella se negó a ser internada en un nosocomio por su hijo Luciano, ya que no quiere dejarlo solo en estos momentos y si puede atenderse desde casa es lo mejor para ella, destacando que no era necesario, sino una recomendación para un mejor control: "La cosa es que no puedo, las amas de casa me comprenderán, las que somos mamás me comprenderán que no podemos dejar tan fácilmente nuestras casas, nuestros hijos para irte a un hospital".

