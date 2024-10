Divorciada e irreconocible: Tras cirugías y dejar Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en Televisa y a los pocos años sorprendió a sus fans al mudarse a las filas de TV Azteca, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa ya que hace varias horas reapareció en el programa Hoy. Se trata de la guapísima Geraldine Bazán, quien se encuentra promocionando el próximo estreno de su melodrama Las Hijas de la Sra. García.

La exesposa de Gabriel Soto, de quien se separó por una presunta infidelidad con Irina Baeva, empezó trabajando en la televisora de San Ángel con participaciones especiales en varios melodramas como Corazón Salvaje, María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila. Mientras que cuando llegó al Ajusco, se unió a novelas como Como en el cine, Ellas, inocentes o culpables, Dos chicos de cuidado en la ciudad y La mujer de Judas, así como el reality La Isla.

La exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, se encuentra por estrenar el melodrama Las Hijas de la Señora García donde tendrá uno de los papeles principales como villana. Es por ello que este miércoles 23 de octubre Geraldine dio una entrevista al programa Hoy para hablar de lo que representa este proyecto. "Paula es una mujer que ha pasado por cosas complicadas en su pasado", dijo sobre su personaje.

También contó que el actor Juan Diego Covarrubias será su esposo pero lamentablemente su familia política no la ve con buenos ojos: "Mi personaje llegó a ser parte de una familia importante pero en la que no es del todo aceptada y ella lo reciente, por más que ha querido olvidar su pasado, ese pasado la va atormentar", explicó Geraldine.

Bazán, quien ha sido acusada de abusar de las cirugías y acabar irreconocible, también habló de su labor como madre y dijo que ha podido combinar a la perfección la maternidad con su trabajo en el medio: "Se puede, las mujeres podemos ser buenas mamás, trabajadoras, atender la casa, viajo mucho con mis hijas, llevo toda la vida trabajando". Finalmente, la actriz rubia declaró que a ella le encanta estar siempre activa:

Nos coordinamos bastante bien, no es fácil pero me parto en 10, me gusta porque eso me mantiene activa".