Elizabeth Gutiérrez responde a William Levy tras fuertes declaraciones del actor

Miami, Florida. — Luego de varios meses de silencio tras anunciar su ruptura definitiva con el actor cubano William Levy, la actriz Elizabeth Gutiérrez se pronunció sobre las recientes declaraciones que su expareja brindó en el programa El Gordo y La Flaca, donde habló por primera vez públicamente de la separación.

Durante una entrevista en Despierta América, Gutiérrez no evitó referirse al tema, enfatizando que aunque la ruptura afecta a todos los miembros de la familia, ella se ha enfocado en proteger a sus dos hijos y mantener la situación lejos de la exposición mediática.

Pero eso no fue todo, pues Gutiérrez destacó que, más allá de los sentimientos personales, su prioridad es velar por el bienestar de sus hijos y resolver los conflictos en privado: "Definitivamente, es un tema que nos afecta a todos. Lo primordial son mis hijos, para cualquier padre, ellos son lo más importante en toda esta situación."

Además, la actriz de ascendencia mexicana subrayó que no tiene intención de continuar con una guerra de declaraciones, ya que prefiere evitar confrontaciones públicas:

Realmente no voy a seguir con esto de lleva y trae porque no va a beneficiar a nadie. Cualquier cosa que tenga que decirle, prefiero llamarlo directamente y arreglar nuestras cosas en privado, como siempre he intentado hacerlo”.

Gutiérrez también aclaró que nunca ha hablado mal de Levy y no lo hará, ya que lo considera un padre presente y amoroso: "Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar, y no lo haré porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por eso. Mis hijos lo adoran y cualquier cosa que nos pase a él o a mí, ellos serán los más afectados".

La actriz reiteró que su objetivo es mantener la paz familiar y no generar más conflicto:

No quiero seguir en esto. Nunca he querido lastimarlo para nada, estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas."

Finalmente, Gutiérrez reflexionó sobre la posibilidad de que la falta de comunicación efectiva haya sido un factor determinante en la separación: "Yo hablaba de una cosa y tal vez él entendía otra, y viceversa. No supimos manejarlo y se nos fue de las manos. Es muy desafortunado porque siempre hemos luchado por nuestra familia".

Gutiérrez lamentó que, a pesar de haber sido una pareja que siempre mantuvo su vida personal lejos de los reflectores, la separación se haya convertido en un tema público: "Ver que estamos en esta situación es algo que ninguno de los cuatro hubiera querido".

Con estas declaraciones, la actriz dejó claro que desea enfocarse en su familia y en encontrar un equilibrio, manteniendo el respeto hacia su expareja y protegiendo a sus hijos del impacto emocional que pueda generar la ruptura.

Fuente: Tribuna