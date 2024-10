Luto en Televisa: Yordi Rosado sufre terrible muerte y estremece con escalofriante noticia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los conductores de televisión más reconocidos en la pantalla chica mexicana, Yordi Rosado, se sincera sobre una de las muertes más dolorosas que ha sufrido. El también productor, quien ha destacado por ser presentador en programas como Miembros Al Aire y Otro Rollo y como productor en la emisión de espectáculos Con Permiso, revela cómo su madre le habría mandado un escalofriante mensaje "del más allá" en su programa De Noche, transmitido por Unicable.

Como se recordará, el famoso conductor de 53 años ha hablado en varias ocasiones sobre lo dura que fue la pérdida de su madre, quien sufrió 8 años contra el enfisema pulmonar y perdió la vida cuando él solo tenía 27 años. La progenitora de Yordi tenía una fuerte adicción al cigarro, hecho que a él le molestaba bastante, pues incluso continuó fumando hasta con oxígeno. "La veía sufriendo. Me pelee mucho tiempo con el cigarro, le decía que no fumara porque verla fumar significaba que se estaba matando", dijo Yordi en una entrevista con Adela Micha en 2022.

Instagram @yordirosadooficial

"Me enojaba mucho hasta que un doctor me dijo que ella nunca iba a dejar de fumar; su cuerpo necesitaba mucho la nicotina. 'Mejor déjala que disfrute sus últimos días como ella quiere, por más que quieras no puedes evitar su muerte'", mencionó entonces el presentador. En la emisión de esta semana en De Noche, Yordi discutía el tema de mensajes paranormales junto a sus invitados, el equipo de investigación La Sociedad de las Pesadillas, quienes llevaron algunos objetos y artefactos para detectar si hay algún mensaje del más allá.

Yordi interrumpió el segmento para hacer una contundente declaración: "Quiero hacer un énfasis importante para la gente. Yo ya hice una vez esto y es algo extremadamente fuerte y súper serio. Yo quiero decir que como escéptico, o más bien como miedoso, no lo creía. Cuando se hizo esto muy serio, porque además quiero explicar que esto no solamente es tener el aparatito es quién, dónde estás y quién genera que el aparatito pueda funcionar", explicó, contando que en esa ocasión, junto a unos expertos, intentaba comunicarse con su madre fallecida.

"De repente en una grabación escuchamos un ladrido (...) entonces me dijeron a la siguiente ocasión, que fue como una semana después, '¿qué quieres preguntar ahora?' porque yo le hacía preguntas y mi primera pregunta fue '¿de quién es ese ladrido?' porque es fácil confundir un sonido con un ladrido y cuando me responde, la misma energía me dice claramente: 'Shandar'. Shandar era mi perra que había fallecido hace 25 años", reveló Rosado.

Fue ahí que el conductor aseguró que su mamá era quien intentaba comunicarse, ya que él nunca había revelado el nombre se su mascota en público: "Era imposible que la persona que no me conocía a mí, ni a mi vida, y en ningún lugar he mencionado que tuve un perro Shandar, ahí me di cuenta que todo lo que me dijeron era real y la persona que se comunicaba era mi mamá", dejó claro el presentador, asegurando que ese mensaje era para los que no creían que esta actividad era real.

Fuente: Tribuna