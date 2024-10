Madre de Geraldine Bazán se le va a la yugular a Irina Baeva y le manda recadito en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz, reconocida como la madre de Geraldine Bazán, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta por la manera en la que se le fue a la yugular a la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, al saber sobre los rumores de una reconciliación amorosa con el galán de novelas, Gabriel Soto, por lo cual no se contuvo al mandarle duro recadito ante las cámaras de Venga la Alegría.

Después de que el 16 de julio, Soto mediante su cuenta de Instagram anunciara su separación, e Irina lo desmintiera señalando que se casaron apenas meses antes, doña Rosalba declaró que era entendible que la actriz rusa confundiera las cosas porque se creó su cuento de hadas sola. Ahora, la madre de la actriz de Televisa no se mostró tan comprensiva, y se le fue con todo en contra de la joven, ante los rumores de una reconciliación.

Ante las cámaras de TV Azteca, Rosalba mencionó que lo que están haciendo tanto Gabriel como Irina es "pura publicidad" y a la actriz de Soltero Con Hijas le está dañando la ausencia de sus padres y que deberían de aconsejarle al ver todo lo que sucede y que no lo suelta por cuestiones económicas: "Hay veces que hay personas que no aceptan que se terminó, y siguen esperando el regreso. Hay personas que no quieren estar solos, o no pueden, o no les alcanza el presupuesto para vivir solos, mantenerse solos. Yo lo que digo, mi hija siempre ha quedado como una dama. Nada más".

Pero eso no fue todo, pues la señora Ortiz, declaró que Baeva tenía muy fuerte necesidad de foco y eso solo lo consigue al lado del actor de Mi Camino Es Amarte, debido a que supuestamente notó que no la buscan de empresas ni de nada después de su separación, por más que quiera llamar la atención. Se ha visto demasiado inteligente y se ve que no es porque lo necesite, sino es lo que le conviene. Entonces, ella se dio cuenta que en dos meses pues nadie la buscaba, aunque ella, o ellos, digan: ‘vamos a estar en el aeropuerto a tal lado".

Finalmente, la madre de la exhabitante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, le mandó un contundente mensaje en el que le pide que mejor se enfoque en su trayectoria como actriz, que busca "los reconocimientos" públicos con sus premios y no con "seguidores falsos" o estos escándalos: "¿Por qué no te llama nadie para darte un premio? A Geraldine, ella ya ha recibido todos los premios, todos, y que busques el reconocimiento del talento, con un reconocimiento. No hay nadie que hable por ti. Tráete aunque sea una temporada a tu hermana, que aprendan español para que ellos hablen por ti".

Fuente: Tribuna del Yaqui