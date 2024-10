Muerte en TV Azteca: Conductor cae en coma y muere tras adicciones; hijo revela últimos momentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y comediante de televisión, quien luchó contra adicciones y una fuerte depresión, perdió la vida el pasado 17 de octubre. Se trata de Kompa Yaso, quien en los días previos a su fallecimiento estuvo una semana hospitalizado y en coma inducido luego de sufrir un derrame cerebral. El actor, presentador y comediante, quien participó en programas transmitidos por TV Azteca y Televisa, estaba en espera de un trasplante que lamentablemente nunca llegó.

Eleazar del Valle, como se llamaba en realidad el hombre detrás de la terrorífica máscara de payaso y traje negro que caracterizaba su personaje, perdió la vida a los 54 años luego de varios años de luchar por su salud. Desde 2022 empezó el calvario del conductor, pues enfrentó complicaciones pulmonares y una insuficiencia renal que lo obligó a solicitar un trasplante de hígado. Este nunca se concretó, pues perdió la vida al no poder recuperar su salud.

Kompa Yaso y Kompa Yaso Jr.

Días después de su partida, un joven que lleva como nombre artístico 'Kompa Yaso Jr.' se pronunció acerca de la muerte del conductor. Aunque en un inicio se creía que era su hijo, en realidad no es su hijo biológico, pero él lo consideraba un padre debido a que sus personajes sí tenían vínculos cercanos. El también comediante, quien despidió al Kompa Yaso con un emotivo mensaje, revela cómo fue que se enteró del triste deceso de quien fuera su mentor.

Con un nudo en la garganta, Kompa Yaso Jr. acudió al programa de YouTube Chisme No Like, donde Kompa Yaso colaboraba, y detalló a los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain cómo fueron los últimos días de vida de su colega. El joven, quien asiste a la preparatoria, contó que el día de la muerte del comediante él se dirigía a la escuela. Ahí fue cuando recibió la devastadora noticia: "Nos llama Yodi Marcos, una amiga muy cercana, e igual (cercana) al Kompa Yaso nos marca y nos dice del fallecimiento, y yo en shock, no lo podía creer", dijo.

Kompa Yaso Jr. reveló que si bien estaban al tanto que enfrentaba serios problemas de salud, tenían fe en que se recuperara pronto, aunque lamentó que haya sufrido tanto. "Estuvo mucho tiempo sufriendo. Tres veces por semana iba a hemodiálisis; era mucho para él, considerando a como estaba acostumbrado, era una carga bastante pesada", señaló. Por otro lado, aclaró que si bien el fallecido artista no era su padre real, lo consideraba como uno en el ámbito laboral, pues consideraba que hacían una gran dupla en la comedia.

Incluso, el personaje que hoy interpreta fue creado por él, Kompa Yaso y el productor llamado Mauro. Con mucho cariño por él, y luego de lamentar proyectos de trabajo de ambos que quedaron inconclusos, aseguró que continuará su legado. "Era muy culto, muy inteligente. A la hora de improvisar, era impresionante. De él aprendí muchísimo. Siempre, antes de subir al escenario, decíamos que nos queríamos, me decía: 'Junior, acuérdate que somos uno riat...'", finalizó.

Fuente: Tribuna