Pese a su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín confirma buena relación con la famosa

Ciudad de México.- El año pasado, Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendieron al público al anunciar que, luego de haber pasado más de dos décadas como uno de los matrimonios más queridos de la farándula, habían tomado la decisión de continuar por caminos separados. Si bien, ambos aclararon que no tomaron la decisión por la presencia de un tercero en discordia (es decir una infidelidad) tanto los medios como la audiencia crearon diversas teorías que dejaba muy mal parada a la pareja.

Por un lado a Andrea la acusaron de mantener un amorío con un ejecutivo de Televisa, mientras que Erik Rubín lo tildaron de pertenecer a la comunidad LGBTQ+ o de mantener un amorío secreto con Mónica Noguera. La expareja siempre desmintió todos rumores y aclararon que tomaron dicha decisión por consejo de su terapeuta. Es en medio de todo esto que el exTimbiriche decidió romper el silencio y hablar un poco más al respecto.

Erik Rubín confirma que sigue casado con Andrea Legarreta

Créditos: Internet

Las declaraciones las dio Rubín a través de una entrevista exclusiva que le brindó a Cora Neida González en De Primera Mano donde comentó que el periodo de separación no fue fácil, aunque sí se trataba de una decisión que debía tomarse, puesto ya tenían bastante tiempo distanciados en el aspecto de pareja. Por otro lado, Erik dejó en claro que mantiene una excelente relación con Andrea a quien en la actualidad ve más como una amiga que como un prospecto amoroso.

La estrella de Vaselina declaró que aún no han firmado los papeles del divorcio, por lo que en teoría continúan casados; sin embargo, es consciente de que, en algún momento, tendrán que separarse de manera oficial: “Todavía no me divorcio. Ya no estamos como pareja desde hace tiempo. No funcionamos como pareja, funcionamos como amigos”. Asimismo arremetió contra los medios, a quienes aseguró querer; sin embargo, es consciente de todos los rumores que han inventado sobre su vida amorosa, tan solo hay que recordar la ocasión en la que lo vincularon con Apio Quijano, con quien se dio tremendo beso durante los 90's Pop Tour.

Cabe aclarar que, aunque Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen casi 2 años de haber anunciado su separación, la realidad es que ambos continúan frecuentándose gracias a sus hijas, por quienes mantienen una buena relación, incluso el actor de Jesucristo Superestrella, fue visto en la fiesta de cumpleaños de Juan Legarreta, padre de la conductora de Hoy, así como en otros eventos familiares, así como también estuvo presente en el velorio de la madre de la presentadora, Isabel Martínez, lo que demuestra que su vínculo continúa fuerte pese a su ruptura amorosa, algo que resulta un tanto peculiar de ver en el medio de la farándula.

Fuentes: Tribuna