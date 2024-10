¿Pleitos? Arath de la Torre revela en 'Hoy' la verdad tras salida de Karime y Gala de obra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores de la desintegración del 'Team Mar', el reconocido presentador y actor, Arath de la Torre, acaba de romper el silencio en vivo del programa Hoy sobre lo que sucede entre ellos, revelando la verdad del tan polémico motivo de la salida de obra de teatro de la actriz y cantante, Gala Montes, y la reconocida influencer y presentadora, Karime Pindter, ¿acaso sí hay pleitos entre los cinco?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, los cinco integrantes del cuarto Mar se volvieron los consentidos del público, al regalar muchas risas y diversión con sus ocurrencias, sus divertidas dinámicas y promesas para ser salvados semana a semana, y principalmente por la unión y lealtad que se mostraron unos a otros sin la necesidad de ofender o hablar de ninguno de sus compañeros o de gente del medio artístico. Ante esto, Karime, Gala, Arath, Mario Bezares y Briggitte Bozzo fueron seleccionados para estar juntos en reconocida obra de teatro.

Lamentablemente, tras un par de semanas de ensayos para la puesta en escena de nombre, La Señora Presidenta, las denominadas Garime, tuvieron que abandonar la obra, afirmando que su agenda lo impediría. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante declaró que había micho más detrás, como que ninguna estaría conforme con no tener un papel más protagónico, y que al parecer Montes habría puesto muchas exigencias que no tendría contentos a sus colegas, y menos a producción. De igual forma se dijo que Bezares estaría furioso con Arath por quedarse con el papel principal

Ante estos polémicos rumores, el actor de Soñadoras y Simón Dice, en el matutino antes mencionado, salió a aclarar que la verdad es que Alejandro Gou tenía varios años con la idea de volver a lanzar dicha puesta en escena con él de protagonista, pero que por ciertos motivos no se pudo, y ahora, todo se había alineado perfecto, y con el 'boom' del 'Team Mar' agregó a los cinco: "Se aprovechó este momento de la casa, y yo, desde antes de salir de la casa, ya tenía el proyecto con el señor Gou, haciendo La Señora Presidenta. El papel de Mario es extraordinario, son dos protagónicos, en realidad. Así que entre Mario y yo no hay ninguna diferencia; Mario está feliz de la vida".

Con respecto a la actriz de Vivir de Amor y la exintegrante de Acapulco Shore, Arath destacó que sí es por tema de sus agendas que les impide llegar a todos los ensayos, y que ya tenían fechas pactadas desde antes de salir de la casa, por lo que no pueden cambiar nada, asegurando que los cinco siguen siendo familia y no hay peleas: "Gala y Karime tuvieron que bajarse del proyecto debido a que sus agendas están completamente llenas. Como todos sabemos, los que somos actores, el teatro requiere de un rigor muy especial. No podemos juzgarlas, ya que sus compromisos actuales son muchos, y eso es algo muy respetable".

Fuente: Tribuna del Yaqui