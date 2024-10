Sorda y enferma: Exactriz de TV Azteca traiciona a Televisa y llega a 'Ventaneando' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz, quien actualmente trabaja para Televisa pero su carrera comenzó en la pantalla de TV Azteca, dio una inesperada sorpresa a sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy y confirmó una triste noticia. Tras haber revelado que era sorda, ahora la famosa compartió que fue diagnosticado con el Trastorno Límite de la Personalidad.

Se trata de la también cantante Regina Murguía, quien consiguió el éxito formando parte del grupo juvenil Jeans, ahora conocido como JNS. Su primera oportunidad para actuar fue en la empresa del Ajusco, siendo parte de los unitarios Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo, mientras que luego hizo algunos melodramas como Secretos del alma, Pasión morena, Quiéreme tonto, La mujer de Judas y UEPA! Un escenario para amar.

Tras el fracaso que fue su último programa en Azteca, el concurso Cazatesoros, Regina comenzó a realizar colaboraciones para la televisora de San Ángel, donde la invitaron a formar parte del programa Faisy Nights, que conduce su exnovio Faisy y que se transmite por el Canal Unicable. Sin embargo, la tarde de ayer miércoles 24 de octubre la intérprete regresó al Canal Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva con Ventaneando.

Murguía, quien estuvo casada unos meses con el músico Tono Beltranena, dejó sin palabras a sus seguidores luego de reconocer públicamente que sumado a su problema de sordera ahora está luchando contra otro padecimiento que es el borderline (Trastorno Límite de la Personalidad). "Primero el oído, porque perdí el oído, y a partir de ahí recibí comentarios de gente que tiene alguna discapacidad y fui de alguna forma un ejemplo", compartió ante las cámaras de Ventaneando.

Asimismo, Regina compartió los retos que enfrentó para aceptar su diagnóstico: "Duele mucho, las emociones luego parece que son nada y no les damos la importancia que tienen, fue muy fuerte aceptarlo con las niñas (de JNS), luego aceptarlo yo, de darme cuenta que no era yo solamente o mi cabeza de que 'estás loca, ¿por qué te pasa eso?' sino, era un tema, tengo un diagnóstico".

Sin embargo, se dijo satisfecha por cómo ha avanzado: "No estás loco, no estás mal, solo tienes un desajuste y gracias a Dios hoy en día tenemos mucha información", expresó e invitó a sus seguidores a cuidar la salud mental como la salud física: "Estoy en ese proceso de aprender a vivir con este trastorno y no solamente eso, salieron muchas cosas en mi terapia, a todos nos toca hacernos cargos de nosotros mismos".

