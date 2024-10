Surgen nuevos datos de la ruptura de Cazzu y Nodal; filtran que él no quería tener a Inti

Ciudad de México.- Dado a que son pocos los detalles que han salido a la luz sobre la extraña ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, así como la apresurada boda entre el ‘Forajido’ y Ángela Aguilar, es natural que no paren de surgir diversas teorías e información que apunte a caminos turbios. Como ya todos saben, la hipótesis (que con el tiempo se ha ido confirmando como real) es que la ‘Princesa del Regional Mexicano’ y su ahora esposo comenzaron su amorío mucho antes de que la información saltara a los medios.

Por otro lado, es de conocimiento popular que esta relación trajo graves consecuencias para la cantante de La Llorona, puesto de la noche a la mañana se consolidó como una de las estrellas más odiadas por el público (por lo menos en Internet) puesto muchos la apuntaron como la tercera en discordia. Es bajo este contexto que comenzaron a surgir nuevas versiones en Internet, aunque se desconoce con precisión si se tratan de fuentes oficiales o solo son historias creadas por los fanáticos de los involucrados.

Pepe Aguilar Tras reclamo de Cristy Nodal, Pepe Aguilar no teme a dedicar 'Cuídamela Bien' a Ángela

Un ejemplo de ello es el que ocurrió recientemente con la ‘Reina Venenosa’, instagramer que se dedica a lanzar información del medio del espectáculo y que también fue la primera en ventilar la relación de Ángela y Nodal mediante una fotografía de ellos a fuera de un inmueble, en Estados Unidos. Resulta ser que a esta influencer le llegaron datos, a través de un informante anónimo, que aseguró contar con una fuente directa con los involucrados.

Esta persona destapó que Christian Nodal y Cazzu llevaban una vida llena de excesos, por lo que cuando el sonorense se enteró de que pronto sería padre de Inti, lejos de alegrarse, se enfureció, puesto tener a un hijo no estaba en sus planes. Por otro lado, esta misma persona declaró que Ángela habría apoyado al cantante del regional mexicano para que se rehabilitara de su adicción a las sustancias ilegales.

“Nodal desde hace mucho ya no quería estar con Cazzu, de hecho se enojó mucho porque se embarazó o sea no estaba planeado sobretodo por la vida de excesos que tenían juntos. Ángela es la que lo ha estado ayudando a recuperarse. Ella lo quiere mucho y hasta se enfrentó a su papá para apoyarlo y estar con él. Por eso no se le despega.”