Televisa en shock: Galilea Montijo abandona 'Hoy' en plena transmisión; esto pasó

Ciudad de México.- Galilea Montijo, al igual que Andrea Legarreta, ha sabido convertirse en una de las estrellas más notables de Televisa, al grado en el que es natural verla en más de una producción de la compañía. Como es bien sabido, la famosa suele aparecer todas las mañanas en el programa de Hoy, así como también se le ve de manera recurrente en otros shows como en Netas Divinas o como conductora principal de La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

Es debido a lo antes mencionado, que es natural que la gente se preocupe si la famosa se marcha de manera repentina del programa de revista que conduce junto a Arath de la Torre y Paul Stanley, tal y como ocurrió durante la mañana de este jueves 24 de octubre, ¿quieres enterarte de absolutamente todos los detalles? No te preocupes, que a continuación te los contamos, así que presta atención a las próximas líneas.

Galilea Montijo se marcha de 'Hoy' por problemas de salud

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves; el programa comenzó de manera normal, sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado de manera abrupta, pues resulta ser que Galilea Montijo no podría continuar con la emisión como solía hacer diariamente, pero ¿qué fue lo que ocurrió con la conductora de origen tapatío? Resulta ser que el día de ayer acudió al concierto privado que Televisa organizó para su personal en el Upfront.

Como ya muchos sabrán, el día de ayer, Bruno Mars asistió a las instalaciones de la televisora y al parecer, Galilea Montijo coreó varias de sus canciones, por lo que se habría quedado afónica para el programa de Hoy, motivo por el que tendría que marcharse para ir al doctor y que le dieran medicamento. Según lo dicho por la famosa, previo a presentarse en el programa, ya se había administrado un medicamento, pero éste no funcionó.

“Oigan, ayer vino Bruno Mars a Televisa. Tuvimos que cantar con Bruno Mars, él me pidió que cantara. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar. De hecho, me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten porque ayer ya me inyectaron, pero no funcionó”, narró Montijo.

Sin embargo, Galilea Montijo no se marchó de inmediato, puesto aún se esperó a dar el primer segmento de espectáculos del programa matutino, para posteriormente marcharse: “Antes de que perdamos más el tiempo, me despido de ‘Hoy’ porque me voy al doctor, nada más ahorita, no del programa, sino que me voy al doctor porque también es muy feo estarles hablando así y luego el de la cámara ya me quiere comer”, indicó la conductora.

