Terror en Televisa: Consuelo Duval sufre dolorosa muerte y estremece con macabra confesión

Ciudad de México.- El público de Televisa quedó en shock a causa de las duras revelaciones que se hicieron en el más reciente episodio del programa Netas Divinas, sobre todo por la macabra confesión que hizo Consuelo Duval, quien sufrió una dolorosa muerte años atrás. En este capítulo la temática que tuvieron que seguir las conductoras fue sobre sucesos paranormales, por lo que las 'Netas' recordaron macabras anécdotas.

La protagonista de la serie La Familia P.Luche rápidamente se apoderó de la atención de sus compañeras Galilea Montijo, Daniela Magún y Natalia Téllez al hablar del fallecimiento de su padre José Antonio Dussauge, quien era un reconocido cantante de música vernácula y quien falleció en el año 2015 luego de haber tenido una larga batalla contra el cáncer de garganta.

Duval aseguró que el día que su padre falleció ella percibió algo extraño la última vez que lo vio con vida y compartió qué era. La famosa sacó el tema a flote al señalar que a veces las personas que no se alcanzan a despedir en vida, regresan y mandan señales a sus seres queridos. En este momento, 'La Gali' contó una experiencia que ella vivió cuando falleció su abuela y percibía mucho un olor peculiar.

No sé si era mi subconsciente de tanto extrañarla pero los olores, de repente me pasaba un olor y me venía a mi mente mi abuela, como un olor a flor".