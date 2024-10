Thalía se une a compositor cristiano en medio del escándalo de Sean 'Diddy' Combs

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 16 de septiembre, trascendió la noticia sobre la aprehensión de el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien fue acusado de extorsión, tráfico de personas y abuso sexual, durante sus fiestas conocidas como ‘Freak-Offs’ en las que invitaba a cientos de famosos de la Lista A para que tuvieran noches de desenfreno en Hollywood, pero… ¿qué tiene que ver todo esto con Thalía?

Resulta ser que el esposo de la exTimbiriche era muy cercano a Combs y es que si bien, es natural que, en ocasiones se olvide, el marido de la cantante de No me enseñaste es uno de los magnates más importantes de la industria de la música, puesto se trata del CEO de nada más y nada menos que de Sony Music. Hace tan solo unas semanas, trascendió la noticia de que el multimillonario comenzó a eliminas las fotografías que tenía junto al rapero, en sus redes sociales.

Tommy Mottola mantenía una relación cercana con Sean 'Diddy' Combs

Es bajo este contexto que la rival de Paulina Rubio ha estado ignorando todo el tema mediante el lanzamiento de su próximo producto musical, el cual consta de un álbum completo de canciones navideñas, titulado Navidad Melancólica, en el que la actriz de melodramas como Marimar, María la del Barrio, Rosalinda y Quinceñaera recuerda su etapa infantil y la ilusión con la que esperaba que llegara esta época llena de amor, paz y regalos.

Pero no es solo eso, resulta ser que Thalía está tirando la casa por la ventana, puesto recientemente trascendió que uno de los temas será llevado de la mano por el compositor Marcos Witt, quien es toda una leyenda de la música cristiana. El tema llevará el titulo de: Nació La Luz y será estrenado el próximo 1 de noviembre. La intérprete detalló en su cuenta oficial de Instagram: “Esta canción es un abrazo al alma y me hace muy feliz poder compartirla con ustedes para la víspera de la Navidad”, señaló la intérprete.

Thalía lanza nueva producción con compositor cristiano

Cabe señalar que el lanzamiento de esta nueva canción ha tenido una excelente recepción por parte de la comunidad cristiana, puesto no tardaron en llenar la publicación de la afamada actriz con comentarios positivos y bendiciones. Por otro lado, ni Thalía ni Tommy Mottola han emitido ninguna declaración con respecto al escándalo de Sean ‘Diddy’ Combs, de quien parece, ya cortaron todo contacto.

