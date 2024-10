Tras confirmar homenaje a Vicente Fernández, 'El Potrillo' filtra secreto del cantante

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- A casi tres años de la muerte de Vicente Fernández, su heredero en la música, Alejandro Fernández, anunció que está preparando un homenaje en honor a su padre, el cual trata de una gira con varias fechas únicamente en Estados Unidos (que hasta el momento han sido confirmadas) tituladas como De Rey A Rey. Según lo declarado a través de un comunicado por el propio ‘Potrillo’, creó este proyecto para cantar los temas más icónicos de su progenitor.

Según información brindada por el propio cantante de Nube Viajera, hasta el momento han sido confirmadas 28 fechas y sus espectáculos darán comienzo el próximo 10 de mayo del 2025 y ocupará prácticamente toda su agenda del próximo año: “Estoy aquí, abriendo mi corazón con quienes he estado desde niño, ustedes el público que me ama y al que yo también amo, estoy aquí porque estoy a punto de entregarles algo que no solo es mío, es de todos los mexicanos de todos los latinos, es el sonido de generaciones”, se leía en el documento.

Alejandro Fernández estrenará nueva gira

Créditos: Instagram @alexfernandez

42 horas después de que Alejandro Fernández emitiera la noticia, compartió una conmovedora noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se puede apreciar algunas fotografías en las que tanto él como su madre, Doña ‘Cuquita’ y su hijo Alex Fernández, se encuentran sentados en la tumba del legendario ‘Charro de Huentitán’. En las imágenes, se les aprecia tomando unos caballitos de tequila y conviviendo de manera amena.

Según información que el propio ‘Potrillo’ anexó como pie de página, el hecho de que estuviesen reunidos ahí no era casualidad, puesto a lo largo de su vida profesional, él solía visitar a su padre para mostrarle cualquier proyecto musical a Vicente Fernández, antes que a nadie. Según declaraciones de Alejandro, éste era su ritual, puesto solo lanzaba su música una vez que su progenitor le daba su bendición.

“Mi papá y yo teníamos una costumbre: Cada que yo iba a lanzar algún proyecto nuevo, siempre lo visitaba para que lo escuchara antes que nadie y me diera la bendición”, declaró el famoso.

Alejandro Fernández revela pequeño ritual que tenía con Vicente Fernández

Créditos: Instagram @alexfernandez

Alejandro Fernández contó que por ello mismo, decidió viajar a Guadalajara (lugar en el que se encuentra el rancho de los Tres Potrillos, propiedad de su padre), para pedirle su bendición: “Fui por mi mamá, agarramos una bocina, un par de caballitos de tequila y fuimos a visitarlo (…) Viejón, te lo prometo, esta sí que la escuchas”, terminó el mensaje del cantante. Cabe aclarar que por ahora no hay fechas confirmadas en México para este homenaje a Vicente Fernández.

