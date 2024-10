Tras infidelidad, Alicia Villarreal comienza su divorcio de Cruz Martínez; no se hablan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se confirmara infidelidad, la reconocida cantante del regional mexicano, Alicia Villarreal, finalmente ha declarado que es oficial y ya comenzó su proceso de divorcio, después de 20 años al lado del productor musical y también cantante, Cruz Martínez. La importante intérprete mexicana en entrevista con Venga la Alegría y otros medios de comunicación declaró que no se hablan, pues es complicado para ella todo esto.

La intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, se sinceró sobre el momento que atraviesa, a casi tres meses de que trascendiera que su marido, Cruz Martínez, le estaba siendo infiel con una joven artista venezolana que era casi de la edad de la primogénita de la cantante de regional mexicano. A pesar de que ha sido reservada con su vida personal, la intérprete de Insensible a Ti sorprendió al confirmarle a distintos reporteros regiomontanos que continúa con los trámites de divorcio del padre de sus hijos menores.

Al ser cuestionada por este capítulo en su vida que ha dado mucho de que hablar, la madre de Melanie Carmona Villarreal, confesó la realidad de lo que actualmente vive: "Pues sigo en eso, como tú dices, es un proceso y ahí pues, ahí estamos, si yo estoy bien". Y para ser más clara sobre sus intenciones de no volver con el productor estadounidense de ascendencia mexicana, cuando escuchó la pregunta sobre si ya era definitivo que se iba a divorciar de Martínez, Alicia contestó: "Totalmente".

Posteriormente, la exintegrante del Grupo Límite explicó que en este momento es complicado para ella tener comunicación con su

expareja: "Es que es difícil después de tantos años, es difícil desprenderte de algo que ha sido. Mis hijos están bien, están tranquilos y bueno, pues eso lo vamos sobrellevando. Es un proceso". De la misma manera, cuando un reportero hizo la pregunta directa sobre si se hablan, Villarreal aclaró: "Fíjate que hay momentos en que se dan esos tiempos de pareja que no se habla, y en esos tiempos".

Finalmente, la intérprete de Ay Papasito de 53 años contó que en su momento tuvo que ir a terapia para hacer frente a este complicado momento en su vida amorosa: "Hubo un tiempo en el que sí, yo necesitaba ayuda y tuve que tomarla, pero hoy en día ya me siento más madura, estoy más tranquila, estoy más relajada, estoy más al día y bueno, me dedico a lo que tengo que hacer". El exintegrante de Kumbia Kings no se ha pronunciado al respecto.

