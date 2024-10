De luto y en shock: Tras irse al hospital, Galilea Montijo sufre dura muerte y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, estremece a todo el foro de Televisa luego de sufrir una devastadora muerte. La presentadora tapatía contó una impactante historia en el programa de Unicable Netas Divinas que estremeció a todos en el foro. Gali reveló que hace ya más de 20 años, un ser querido que ya había trascendido la visitó en su casa: su bisabuela. La conductora, quien este jueves tuvo que abandonar el matutino de Las Estrellas para ir al hospital a que la inyectaran luego de quedarse afónica, dejó boquiabiertos a todos con su anécdota.

Y es que con motivo del Día de Muertos, el cual se celebra el próximo 2 de noviembre en México, las conductoras del programa Netas Divinas hablaban de experiencias paranormales y si alguna vez tuvieron contacto con un ser del más allá. En el capítulo publicado este jueves 24 de octubre en YouTube, Galilea, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún tuvieron al actor Manuel 'El Flaco' Ibáñez como invitado, quien también contó su propia anécdota, la cual puso los 'pelos' de punta a todas.

Galilea Montijo

Cuando llegó el turno de Galilea, la tapatía de 51 años reveló que en una ocasión, su fallecida bisabuela la visitó mientras dormía. La conductora aseguró que fue su entonces pareja quien se dio cuenta de lo que estaba pasando y le informó. "Me pasó con un novio que tuve pero, no es que me haya pasado a mí porque a mí cosas de susto, siempre le digo a todos los espíritus que no se me aparezcan y si me quieren decir algo que sea en los sueños porque sí, sí me da mucho miedo. No veo películas ni siquiera de terror".

Y aunque señaló que su entonces novio era muy escéptico y no creía en nada, quedó aterrado por lo que presenció y la despertó a la mitad de la noche para decirle que había una mujer sentada en su cama. "Estábamos dormidos y hasta me despertó. Él no creía en nada, pero en nada... es más, ni en rezar creo que creía. Me despertó y estaba blanco cuando prendo la luz. Me dice 'es que estaba todo oscuro y acabo de ver a una señora sentada al lado tuyo mirándote'", contó.

"Que yo estaba acostada y estaba una viejita mirándome y le digo '¿pero, cómo?'. Me dijo: 'Te juro que pensé que estaba dormido pero vuelvo a abrir los ojos, me senté y vi a una señora con un rebozo y hasta el suetercito y todo'", recordó Montijo. Fue en ese momento que entendió de quién se trataba. "Le dije: me estás describiendo a mi bisabuela". Finalmente, aseguró que lejos de darle miedo, a ella sí le dio paz, aunque para su expareja fue aterrador. "A mí lejos de darme miedo o susto dije, 'qué bueno que me esté cuidando'. a mí me dio paz, sentí bonito, pero él sí se cag...", finalizó.

Fuente: Tribuna