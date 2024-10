Está muy grave: Conductor de autobús atropelló a integrante de 'Venga La Alegría' y huyó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, en pleno programa en vivo de Vega la Alegría, el reconocido presentador y productor, Sergio Sepúlveda, informó muy molesto que presuntamente de manera deliberada, un conductor de autobús atropelló a uno de sus más queridos compañeros, el cual simplemente declaró que se llama Giovanny, y después de esto huyó dejándolo en el suelo con lesiones que actualmente mantienen en un estado muy grave de salud.

Todo parecía marchar en completo orden y normal en el matutino de TV Azteca, cuando Sepúlveda en uno de los segmentos declaró que su compañero sufrió este terrible accidente. En lo relatado por el presentador, informó que mientras que Giovanny estaba circulando por las calles de la alcaldía Xochimilco, fue impactado por el camión, diciéndose sumamente molesto, al afirmar que su querido compañero, al cual describió como "sumamente profesional", pudo salvarse si el conductor fuera precavido.

El expresentador de Difícil de Creer reveló que su colega estaba haciendo ejercicio y aunque estaba "algo lejos de la banqueta", el chofer no tenía porque arrollarlo debido a que sí se veía y no había algo que propiciara ese impacto: "Quizá su error fue correr lejos de la banqueta, pero el microbús no tenía como ningún pretexto para no verlo o esquivarlo, a menos que estuviera haciendo otra cosa". Sepúlveda señaló que el motivo podría ser que el conductor no habría tenido la vista en el camino.

Pero, lo que más ha causado la indignación del colega de Kristal Silva, es debido a que el conductor decidió huir del lugar de los hechos, dejándolo a su suerte gravemente herido, pero que afortunadamente las autoridades lograron detenerlo poco después y se sabe que el hombre es Miguel Ángel 'N', siendo llevado al ministerio: "Un accidente le pude pasar a cualquiera, pero se fue. No ayudó. Es un delito muy grave. Si te vas, eres culpable. La policía detuvo al responsable poco después. Fue identificado como Miguel Ángel ‘N’. Sigue bajo investigación".

De igual forma, una familiar de Giovanny, presentada como Miroslava, declaró que sus heridas son muy graves pues "tiene traumatismo craneoencefálico, dos fracturas en la costilla izquierda, un pulmón colapsado y una lesión del lado izquierdo de siete centímetros". Finalmente, señaló que la familia del responsable desea hacer un trato económico para arreglar esto de la vía legal, pero que por el momento no piensan decir nada y valoraran todo escenario con la ayuda de un abogado".

Por último, Sergio declaró que Flor Rubio, Ricardo Casares y todos su compañeros rezan por él y su pronta recuperación, destacando que aparentemente no está en riesgo de morir, pero sigue muy grave y no saben con que secuelas va a despertar y si es que podrá recuperarse por completo.

