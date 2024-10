Exmentora de Alejandra Guzmán afirma es alcohólica y se cayó en aeropuerto "por borracha"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida rockera, Kenny Áviles, recientemente presentó una entrevista en pleno programa en vivo de Sale el Sol, sobre el más reciente escándalo protagonizado por Alejandra Guzmán, a la cual una vez más tachó de ser alcohólica, y afirmó que la realidad es que se cayó en el aeropuerto "por borracha" y no porque uno de los reporteros presentes le haya metido el pie o pateado como asegura la hija de Silvia Pinal.

La hija de Enrique Guzmán hace un par de semanas se vio envuelta en en medio de tremendo escándalo, debido a que tuvo una fuerte caída ante varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se dijo que este accidente se debía a que estaba borracha. Por su parte la intérprete de Llama Por Favor negó rotundamente dicha versión y asegura que alguien la pateó para que terminara en el suelo.

Incluso, en entrevista con el matutino de Imagen TV aseguró que ya iba a tomar acciones legales en contra del reportero que le haya metido el pie y pateado para que terminada en el suelo, asegurando que no es la primera vez que le sucede eso en dicho aeropuerto: "Ustedes sí, pero hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra mí y yo creo que voy a tener que hacer algo porque cada vez que paso por el aeropuerto me hacen algo o pasa algo... Y ya no me gusta porque ya es directamente conmigo y ya están violentándome".

La vocalista de Kenny y Los Eléctricos, en entrevista con el medio anteriormente mencionado, entre risas dijo que era unja absoluta mentira que le metieron el pie, y ella puede asegurar que el que terminara en el suelo se debe a que sí se pasó de copas mientras que venía en el avión camino a la Ciudad de México, mencionando que cuando eran amigas y viajaban juntas, en varias ocasiones las bajaron del vehículo aéreo por alterar el orden al estar ebrias.

Finalmente, la exmentora de la madre de Frida Sofía, no tuvo pelos en la lengua al momento de enviarle un contundente mensaje a Alejandra, pidiéndole que empiece a creer en el amor de nueva cuenta, pero en el amor propio, que comience a practicar el quererse ella misma para que pueda encontrar a alguien que la ame de verdad y por supuesto, para que supere sus adicciones al alcohol y otras sustancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui