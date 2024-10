¿Irina Baeva volvió con Gabriel Soto? Actriz de Televisa confirma si regresó con su ex por dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz rusa Irina Baeva decidió salir a responder a los rumores que la han estado rodeando durante los últimos días sobre que habría tenido su reconciliación con Gabriel Soto porque hay dinero de por medio. Como se recordará, en el último par de semanas la estrella nacida en Moscú y el galán de Televisa han acaparado la atención de la prensa porque los han visto juntos en varios lugares.

Recientemente la periodista Maxine Woodside contó que la razón por la que Irina y el protagonista de novelas volvieron a reencontrarse es porque tienen que cumplir con varios contratos laborales: "No han regresado, pero ellos tienen que cumplir tres contratos que tienen pendientes, entonces, esos contratos que tienen pendientes son de los dos, tienen que estar juntos; son con marcas que ya les pagaron y si no lo hacen, tienen que regresar el dinero, entonces mejor se juntan y hacen lo que tengan que hacer, por eso andan juntos".

No obstante, la noche de ayer jueves 24 de octubre Irina reapareció en la Gala del Día de Muertos de la revista Vogue y aquí desmintió estos rumores asegurando que a pesar de que su separación con Soto es definitiva, eso no impide que tengan una relación cordial. "Mi amor, mira, de cuanto a las terceras personas que ni siquiera conozco y nunca en mi vida he visto, la verdad es que creo que tenemos que también aprender a tomar en primer lugar las cosas de quien vienen".

En estos 8 años, 10 años de carrera que llevo, yo creo que ya he aprendido también a que muchas veces no, o sea, más bien, la mayoría de las veces no tenemos por qué darle voz a esas opiniones para nosotros. Hay gente que me importa, hay gente que me quiere, hay gente que me conoce y esas opiniones son las más importantes", respondió Baeva.

Y después de que la madre de Geraldine Bazán, exsuegra de Gabriel, señalara que Irina no aceptaba el fin de su romance con el mexicano porque sus progenitores están lejos y no tiene quien la aconseje en ese sentido, la joven rusa compartió que está por viajar a su país natal: "Lo único que quiero es estar con la gente que me ama, con la gente que yo amo con todo mi corazón, que es las personas más importantes para mí, que es mi familia. Me voy a pasar mi cumpleaños con mi familia a Rusia y soy muy feliz de poder hacerlo".

Al respecto de los videos y fotos donde aparece con Soto en el Upfront de TelevisaUnivision, Baeva nuevamente rechazó que su noviazgo con Soto haya resurgido. "Nuestra relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos llevar bien como amigos, como compañeros de la misma empresa. Tenemos todavía muchos temas que tenemos que finiquitar, que tenemos que cerrar y lo estamos haciendo desde el lado amable, desde la cordialidad. Tenemos buena comunicación", manifestó.

Finalmente, Irina reiteró que su reciente aparición con Gabriel no es parte de un compromiso laboral o con la finalidad de evitar una multa de algunas marcas. "No, no he firmado. Que me pasen esas cantidades que quiero andar cobrando. Mira, mi amor, yo creo que ahora sí que les puedes preguntar a estas personas que dicen eso, porque yo no tengo esa información. Si ellos la tienen, pues ahora sí que nos la proporcionen, porque todos estamos muy interesados de saberlo", declaró la villana de Soltero con hijas.

