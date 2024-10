Joanna Vega-Biestro y madre de Gala Montes se pelean en 'Sale el Sol': "No vivo de mi hija"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Joanna Vega-Biestro saliera en defensa de Gala Montes y asegurara que nadie tiene la culpa de su pelea con su madre más que la propia Crista Montes, la progenitora de la actriz ahora se enlazó en vivo al programa Sale el Sol. En el derecho a réplica que la también exmanager de Gala exigió, tuvo una fuerte pelea con la presentadora, quien se defendió con todo y aseguró que ella no vive de su hija.

La señora Crista tras la salida de Gala de La Casa de los Famosos México ha dado varias declaraciones en las que afirma que su hija "hace el ridículo" en las presentaciones que ha tenido, que "tira su dinero" en terapia porque no le ha servido y ha genado la depresión y ansiedad que padece, además de culpar a 'La Beba' Montes de que no puedan reconciliar. Por este motivo, en el programa del pasado jueves 24 de octubre, Joanna expresó que era "un buen intento de reconciliación" de manera sarcástica, pues considera que en realidad esto es lo que la aleja de la joven y no nadie más.

Es por ello que la madre de la actriz de Vivir de Amor, a través de su cuenta de Instagram mandó un mensaje contundente, exigiendo que le den su derecho de réplica por lo que dijo sobre ella: "Me parece muy desagradable que una mujer esté atacando a otra. Lo hace de modo sarcástico. Me parece muy desagradable la forma en la que se gana la vida. Ojalá, Joanna, algún día no te pase esto con tu hija y, el día que te pase, te acuerdas de mí". El matutino de Imagen TV le dio la oportunidad y se enlazaron por video llamada en vivo.

En el enlace, inmediatamente la madre de la intérprete de temas como La Oportunidad y Tacara, se fue contra Vega-Biestro, señalando que públicamente se quería quejar de la manera en que habló tan sarcásticamente de su situación familiar, declarando que podría vivir eso con su hija un día: "No sé a qué viene ese comentario de forma sarcástica. Espero que no te pase con tu hija. Lo estoy diciendo a nivel sociedad. Tu comentario me dolió".

Por su parte, la expresentadora de Televisa le respondió a Crista con los hechos que tenía, de que ella menospreció su salud mental, que afirmó hace el ridículo, y le recordó más comentarios en contra de su propia hija en las últimas semanas, que no le quedo más que aceptarlos, por lo que Joanna mencionó que esas declaraciones a su parecer sí eran las "violentas", dado a que es denigrante para su propia hija, con quien está peleada por lo mismo, por exhibir problemas familiares, atacándola. Vega-Biestro sostiene que no le parece un buen intento de reconciliación.

La colega de Ana María Alvarado señaló que en su punto de vista no ve como un buen camino el que Crista ataque así a la actriz de El Señor de los Cielos, destacando que si opina es porque ella sale a dar declaraciones, negó el que esté juzgando, aclarando que da una opinión sobre lo que cree que podría hacer mejor para sí concretar una reconciliación, y que jamás le ha faltado al respeto de ninguna manera con sus comentarios.

Finalmente, le recordó que la actriz de La Mexicana y El Güero ha expresado abiertamente que su separación fue por la explotación infantil de su parte y que no tenga ni un peso de ese dinero, así que Joanna, decidió terminar su discusión, afirmando que ella no tendrá ese problema con su hija, porque busca darle felicidad y no vivir de la menor: "Quédese muy tranquila. Eso no va a pasar. Estoy muy ocupada en que mi hija tenga una infancia tranquila. No voy a vivir de ella. No se preocupe. Muchas gracias".

