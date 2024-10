Luto en el regional: Famosa cantante muere en trágico avionazo y su hija revela última súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 9 de diciembre del 2012, el regional mexicano perdió a una de sus más grandes estrellas en un trágico avionazo. Se trata de Jenni Rivera, cuya sorpresiva muerte llenó de luto la música y paralizó al mundo del espectáculo. La llamada 'Diva de la Banda' perdió la vida al instante junto a seis acompañantes mientras se trasladaba a una presentación en Toluca, sin embargo, a casi 12 años de su partida, su legado sigue intacto.

Jacquie Rivera, hija de la fallecida cantante estadounidense de origen mexicano, se convirtió en catrina para recordar a su madre en un evento de caridad en California con motivo del próximo Día de Muertos. En entrevista con el matutino de Univisión-Televisa Despierta América, la también cantante y empresaria reveló que aunque su familia no suele poner un altar con motivo de esta fecha tan importante en México, sí la siguen recordando todos los días porque ayudar fue la última súplica de la cantante..

Jenni Rivera (QEPD)

"Realmente no festejamos el Día de los Muertos, no hemos hecho una altar en nuestra familia pero la razón de este evento es algo bonito, es para ayudar. Mi mamá me enseñó eso mucho, que si somos bendecidos debemos de ayudar a los demás", señaló presumiendo un look de catrina con girasoles en el pelo como corona y un maquillaje a juego. "Hemos hecho altares en la tienda de mi mamá pero entre la familia jamás", reveló.

Por otro lado, Rivera agradeció que fanáticos de la artista sí le han dedicado altares y la han incluido como parte de sus tradiciones familiares. "Una obra de amor, es muy bello que se dedican a hacerle altares y la agregan a altares de su familia. Eso se me hace muy bonito. Si nosotros no lo hacemos, en otras familias sí lo hacen. Está presente en otros hogares y es un bonito detalle".

El evento al que acudió Jacquie es para una organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fundos para tener un banco de comida para familias necesitadas en Chino, California. La hija de la intérprete de Querida Socia aprovechó para revelar que el próximo 1 de noviembre lanza su tercer sencillo llamado Ni Judas de su nuevo disco, puesto que también incursionó en la música al igual que su madre y hermana, Chiquis Rivera.

Jacquie, quien es albacea de los negocios de su fallecida madre y continúa liderando sus proyectos, reveló el sabio consejo que le dijo su madre cuando se ponía nerviosa antes de salir a cantar: "Hablando con mi mamá, una de las veces, le pregunté y me dijo 'siempre me siento nerviosa, esas mariposas y como que no quiero fallar pero eso a veces te hace mejor artista. En vez de sentir como temor lo uso para ayudarme a ser mejor'", concluyó acerca de una de sus últimas palabras.

Como se recordará, Jenni falleció a los 43 años luego de abandonar una presentación en la Arena Monterrey con rumbo a Toluca. Su aeronave, en la que viajaba junto a seis personas más (encargado de sus relaciones públicas, su abogado, su maquillista, su peinador y dos pilotos) perdió la comunicación con los radares a minutos de su despegue y horas después, cayó en la Sierra Madre Oriental en Iturbide, Nuevo León, sin registrarse sobrevivientes.

Fuente: Tribuna