¿No quiere madrastra? Mía Rubín, molesta por la 'boda' entre Erik Rubín y Mónica Noguera

Ciudad de México.- En la última semana Televisa y el mundo del espectáculo mexicano no dejó de hablar acerca de la supuesta boda que ya estaban preparando Erik Rubín y Mónica Noguera, luego de que hace casi dos años el cantante se separara de Andrea Legarreta. Aunque los involucrados ya hablaron al respecto, recientemente fue Mía Rubín, hija mayor del músico, quien dio su opinión al respecto.

Si bien Mónica y la propia conductora del programa Hoy ya salieron a desmentir cualquier versión sobre el amorío, ahora la joven cantante y compositora brindó su versión y aseguró que sí le afectó saber que su padre presuntamente estaba en una nueva relación. Mía fue captada en un evento público y aquí aprovechó para también negar que su papá tenga un romance con Noguera.

Obviamente sí se siente en la panza, al final también sé que, pues es su trabajo, sé que pues al final también es lo que atrae a la gente, normalmente son las notas amarillistas las que atraen a la gente".

Rubín aseguró que entiende cómo es el medio y se dijo lista para seguir involucrada en este tipo de chismes: "Al final pues somos personas que nos gusta el morbo, es normal, pero pues al final si eres artista toca, pues tener una piel gruesa, no dejar que las cosas te afecten, y si hay rumores, pues reírse no ya es lo último que queda". Y sin dejar que los mismos reporteros abordaran el polémico tema entre su padre y la colaboradora de Imagen Televisión, Mía comentó:

Pero el rumor es falso… Es falso, como la primera vez, la segunda también es falsa".

Mía Rubín opinó de la supuesta boda entre su padre y Mónica Noguera

Asimismo, la intérprete de Diablo confesó que las especulaciones sobre su noviazgo con el torero Tarik Othon también le han ayudado para estar preparada para este tipo de escenarios. "No pues ya traigo el chip y creo que más que nada porque Tarik en algún momento pues me llegó a mandar ahí un TikTok creo que hicieron de que ya estaba embarazada, que me casé, y nos morimos de risa, y de eso se trata".

Llevarlo de un lado pues de humor porque imagínate que ahí nos deprimimos o nos enojamos, pues no se gana nada, mejor nos reímos", agregó.

Al hablar del ámbito profesional, Mía reveló que en los próximos días debutará como presentadora, labor que la que su madre se ha ganado gran respeto y reconocimiento dentro del medio artístico.

“Pues ahorita voy a estar conduciendo el Festival de León, que es mi primer trabajo pues formalmente de conducción, pero eh, pues sí pues cuando se dé, pues que se dé, ¿no?”, detalló.

Finalmente, ante la pregunta sobre si le gustaría reemplazar a Andrea Legarreta en el programa Hoy, la cantante confesó: “Pues sí, pero, o sea, no me veo ahí la verdad. O sea, siento que, pues la verdad no es lo mío, a pesar de que me gusta la conducción, pues siento que no es lo mío”.

