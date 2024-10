No tenía para comer: Actriz de Televisa sufre dolorosa muerte y estremece con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien renunció a la actuación en Televisa hace casi tres décadas, dejó sin palabras a todo el público debido a que en una reciente entrevista recordó la dolorosa muerte de su madre y además hizo una serie de revelaciones sobre las carencias que tuvo, llegando incluso a no tener para comer. Se trata de la también cantante Yuri, quien hizo un balance de su vida durante la presentación de su nueva gira Icónica.

La originaria de Veracruz ha construido una prominente carrera en la música pero también en la televisión y es que cuando recién llegó a la CDMX trabajó como edecán del exitoso programa En familia con Chabelo, además de que actuó en entrañables novelas como Colorina, Verónica y Volver a empezar. Sin embargo, desde hace 30 años Yuri no protagoniza melodramas porque le prometió a su esposo que jamás se volvería a besar con otro hombre.

Yuri trabajó en varias novelas de Televisa antes de retirarse

La tarde de ayer jueves, la intérprete de canciones como Detrás de mi ventana se encontró con varios medios, como el programa Sale el Sol, debido a que se encuentra en la promoción de sus conciertos para Icónica, gira con la que recordará todas las etapas de su carrera. Platicando con Joanna Vega Biestro sobre lo que ha sido recordar estas etapas, Yuri recordó duros momentos de su vida como cuando ella y su mamá Dulce Canseco vivían en un hotel llenas de carencias.

La famosa incluso revivió la etapa en la que la mujer que le dio la vida tenía que robar alimentos: "Era cuando no comíamos, mi mamá robaba en los supers, me dio anemia porque comíamos una vez (al día), dormíamos en una camita, yo en el suelo y ella arriba, esa etapa ¡uy!". Además comentó que volver a mirar sus vestuarios de aquellos años la hicieron sentir mal: "Me dio muy duro, cuando hice los trailers me dieron ataques de ansiedad y mi psicóloga me dijo 'te está trayendo cosas que no has sanado'".

Asimismo, Yuri recordó la dura muerte de su madre como un momento complicado pero también lleno de paz, ya que ellas pudieron arreglar sus diferencias antes de su partida: "Cuando mi mamá estaba viva nos pedimos perdón y se pudo ir bien, me fui bien con mi mamá y mi papá". La cantante también habló sobre la posibilidad de que se lance su bioserie pronto y dio un adelanto de las cosas que podrían revelarse en el proyecto.

Cuando me casé con Fernando Iriarte no estaba tan enamorada, fue alguien que quise, no fue alguien que amé", dijo Yuri, dejando en shock.

