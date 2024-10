¿Se encuentra grave? Galilea Montijo reaparece tras abandonar 'Hoy' por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado jueves 24 de octubre, la querida conductora de Hoy, Galilea Montijo, encendió las alertas de sus miles de fanáticos, después de anunciar, en pleno matutino, que abandonaría los foros de grabación, puesto presentaba problemas de salud. Según lo dicho por la estrella de televisión, aprovecharía la mañana para ir al médico. No fue sino hasta casi 15 horas después, que la famosa dio señales de vida.

Como algunos recordarán, la emisión de Hoy del pasado jueves comenzó de manera normal; sin embargo, poco después, Galilea Montijo anunció que tendría que retirarse, puesto se encontraba afónica debido a que estuvo cantando todas las canciones del concierto privado que Bruno Mars dio a los trabajadores de Televisa/Univisión, evento exclusivo que ocurrió durante la noche del día miércoles 23 de octubre.

Si bien, la tapatía aseguró que no se encontraba tan grave, sí priorizó la experiencia de la audiencia, puesto declaró que podía ser molesto para la gente escucharla así. La estrella de La Casa de los Famosos México anunció que se marcharía para que la inyectaran: “Oigan, ayer vino Bruno Mars a Televisa. Tuvimos que cantar con Bruno Mars, él me pidió que cantara. Pasó eso y muchas cosas, pero hoy no se los puedo contar. De hecho, me tengo que ir porque saben que es horrible para el público que uno esté así. Voy a ir a que me inyecten “, declaró la famosa.

Aunque Galilea decidió quedarse para dar el primer segmento de espectáculos, no pasó demasiado tiempo para que anunciara que se marcharía al médico. Esta situación desató la preocupación entre sus fanáticos, puesto consideraron que la también conductora de Netas Divinas podría encontrarse grave; sin embargo, las cosas no fueron así, ya que varias horas después, la famosa compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se le aprecia bastante bien.

Galilea Montijo reaparece tras marcharse de Hoy por problemas de salud

En las imágenes se puede ver que, por la noche, acudió a una fiesta de cumpleaños e incluso estuvo acompañada por su novio, el modelo Isaac Moreno. Todo parece indicar que Galilea sigue con toda la emoción que le provocó ver a Bruno Mars en vivo, puesto ambientó sus publicaciones con el tema Die With a Smile del cantante con Lady Gaga, tema que se ha convertido en todo un éxito en este 2024.

