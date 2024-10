Serrath exhibe pruebas de su relación con Jorge Losa y manda recadito a Ferka: "Te miente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan sonada reconciliación entre Ferka y el galán de origen español, Jorge Losa, recientemente la polémica villana de las redes sociales, Isis Serrath, de nueva cuenta ha hablado sobre este tema, exhibiendo pruebas de que en verdad hubo una relación entre ellos. Usó la imagen para mandarle un contundente recadito a la presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, en la que le expresó que "te miente".

María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, poco después de que Losa se aislara para formar parte del reality show, La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, declaró que a su parecer, por ciertas actitudes, mensajes y situaciones, Serrath sería la tercera en discordia entre ella y el español narrando como la mujer que habría tenido algo que ver, compartiendo un mensaje y regalos que les envió diciéndole "mi acuariano", entre otros mensajes que para ella estaban fuera de lugar y que una simple amiga no envía.

En ese momento, el público le otorgó la razón a la exparticipante de Guerreros 2020, sin embargo, actualmente la también actriz se reconcilió con Jorge y aseguró que no le fue infiel y han aclarado todo, supuestamente hablando sin pelos en la lengua y dejando cada punto en su lugar, bien establecido. Por su parte, el intérprete del tema Pégate Pa' Mi, simplemente señaló que no piensa hablar del tema, que él perdió su camino, pero en el reality de TV Azteca se reencontró y sabe que ama a Ferka.

Ante esta situación, es que la exparticipante de La Casa de los Famosos, transmitida por Telemundo, recientemente ha decidido contar su verdad a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, donde primero compartió este mensaje: "Me da pena cuando veo como les mienten", y después una foto en la que aparece desde su casa, junto a Losa, que lucía igual de sonriente que ella, con otro contundente mensaje que da a entender que sí habrían tenido un romance: "Si tu pareja no quiere hablar, no es por listo, sino porque sabe que digo la verdad".

Como era de esperarse, las declaraciones causaron gran revuelo en sus comentarios, por lo que compartió otro mensaje, en el que la exparticipante de Enamorándonos niega que hayan sido pareja, pero que sí hay una relación de amistad cercana en la que lo apoyó sin recibir nada a cambio: "Yo jamás dije que vivió conmigo como pareja; sino que cuando a ti te quedó a deber la renta, yo le abrí las puertas de mi casa como amiga (a mi no me debe NADA) ¡YA BASTA!".

Fuente: Tribuna del Yaqui