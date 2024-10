¡Sorpresa en TV Azteca! Nueva participante de 'Exatlón México' recibe lamentable noticia

Ciudad de México.- Tal y como se prometió para esta edición, la nueva temporada de Exatlón México viene llena de sorpresas y una de ellas es la inclusión de una dinámica denominada Zona de Peligro, una nueva prueba en la que los competidores lucharán por no ir directamente al Reto de Eliminación y en ocasión le tocó a las mujeres luchar por su permanencia en los circuitos. Así lo dio a conocer el conductor Antonio Rosique hace unos días.

En la emisión del jueves 24 de octubre de 2024, las mujeres del equipo rojo y equipo azul compitieron entre sí para ver quien se instalaba en la prueba eliminatoria del domingo, y las cinco primeras en salvarse tendrían un poder a su favor: votar para salvar a alguna de sus compañeras. Las últimas participantes que quedaron en riesgo fueron Doris del Moral, Evelyn Guijarro y Fátima Rojas por lo azules, así como Samanta Rodríguez por la rojas.

En la última carrera, Evelyn derrotó a Samanta y evitó que su compañera Fátima fuera directo al Reto de Eliminación, ya que ambas contaban con solamente una vida. Previo al Duelo por la Villa 360, Rosique le preguntó a Samanta su sentir en torno a esta lamentable noticia, quien, entre lágrimas, confesó que es un duro golpe para ella que esto se presente en la primera semana de competencia, aunque afirmó que tiene todo para salir avante.

Es una noticia fuerte. Me pongo muy sentimental, pero no es la primera vez que estoy en una posición así. Soy atleta, desde chiquita he entrenado para obtener mi lugar en todo. Sí tengo muchos sentimientos encontrados, pero la carrera de hace rato no me define. Quiero estar aquí, voy a luchar por ello, aunque me está costando estar aquí, sé que voy a mejorar", sentenció la exponente de nado sincronizado.