Tras salir del clóset y dejar Televisa: Exconductora de 'Hoy' se separaría de su esposo

Ciudad de México.- Después de salir del clóset y confesar apasionado beso con mujer, la reconocida exconductora del programa Hoy y actriz, mejor conocida por su nombre artístico, 'La Chupitos', recientemente ha dejado Televisa para aparecer ante las cámaras de la competencia y brindar una entrevista en la que reveló si es verdad que se separaría de su esposo, Tizoc, a causa de severos problemas maritales. Tendrían meses distanciados, según rumores.

Como se sabe, en enero del 2023, a un año de haber dejado TV Azteca ante su fracaso con el programa Don't, No Lo Hagas, no quedarse en su matutino, y haber regresado a la empresa San Ángel con nuevos proyectos, como Las Estrellas Bailan en Hoy y de invitada suplente en varios programas de la emisión matutino, la reconocida actriz se encuentra en diferentes proyectos que la tienen formando parte de varios programas de la televisora.

Fiel siempre a su estilo polémico y muy sincera, la reconocida Liliana Arriaga, que es artísticamente conocida como La Chupitos, durante uno de los programas con Yordi Rosado, confirmó que hace un par de años se dio tremendo beso con su comadre y no se sintió mal, pero eligió a los hombres: "Nada más un besito, un pinc... besito y ya y dije 'no mam... es mi comadre. Ay pinc... compadre, con razón me mira feo".

Ahora, durante un encuentro con la prensa de diferentes medios de comunicación, como Venga la Alegría, la querida actriz y comediante confirmó que se encuentra pasando por una etapa complicada con su esposo, y que ya hasta con el simple hecho de que le hable ya le causa molestia y no lo tolera: "Estoy en esa etapa donde hasta cuando me habla me cae mal, yo que soy su cuñada, ahora imagínate a mi hermana".

Usando su gran sentido del humor, Arriaga destacó que ella nunca ha requerido de ningún contrato para que su marido cumpla con deberes maritales, destacando que tras casi tres décadas con su esposo ya es más como vivir con un hermano que con una pareja en realidad: "Me han dicho que hay pareja que firman contrato, no es mi caso, pero sí estamos en buena onda, pero hay momentos sabes. Ya 30 años, ya es tu más tu hermano que tu pareja, es más, es mi hijo mayor ese pend... la verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui