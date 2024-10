Christian Nodal hace polémica declaración tras rumores de infidelidad a Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México. — Christian Nodal se convirtió en tendencia luego de aparecer como invitado especial en el concierto que su esposa, Ángela Aguilar, ofreció junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo, en el Estadio Movistar de Bogotá, Colombia. Durante el evento, la joven cantante sorprendió al público al invitar a Nodal al escenario para interpretar juntos Dime Cómo Quieres, tema que consolidó su colaboración musical y romance.

“Colombia, esta noche traje a mi amorcito. Me pasa que normalmente me toca cantar con él, pero esta noche le toca cantar conmigo”, expresó Ángela mientras presentaba a Nodal ante la audiencia. Sin embargo, el momento más comentado de la velada no fue únicamente el beso romántico que la pareja se dio en el escenario, sino un gesto controvertido que hizo Nodal en respuesta a las críticas que ambos han recibido por su relación.

Resulta que mientras interpretaba una parte del tema, el cantante sonorense soltó una frase que muchos consideraron una respuesta directa a las críticas que circulan sobre su relación con Ángela: "Yo no soy tan malo como dicen por ahí". Acto seguido, Nodal alzó su brazo de una manera que en México es considerada ofensiva, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. La acción fue interpretada como una respuesta a los ataques constantes que ambos han enfrentado en plataformas digitales desde que confirmaron su relación.

Este momento ocurrió en medio de fuertes rumores sobre una presunta infidelidad de Nodal, los cuales se intensificaron horas antes del concierto, cuando una usuaria de redes sociales compartió imágenes comprometedoras del cantante.

Previo al concierto del 25 de octubre, las redes estallaron luego de que una mujer identificada como Iveth (@iveethzz en Instagram) publicara fotos donde supuestamente aparece besándose con Nodal. En una de las imágenes, la mujer dejó un mensaje sugerente: "El karma existe. Mi gran amor", insinuando una relación secreta con el artista.

En otra fotografía, Iveth etiquetó la ubicación del supuesto encuentro amoroso en la Ciudad de México y mostró un ramo de rosas rosas con una carta que aparentemente estaba firmada por el propio Nodal. El mensaje decía: “Espero verte pronto. Hay días que te extraño de más. Cris Nodal”. Estas publicaciones generaron una enorme controversia, dividiendo a los usuarios en redes sociales.

Mientras algunos internautas consideran que las imágenes son prueba suficiente de una infidelidad por parte de Nodal, otros sostienen que las fotografías podrían ser un montaje, señalando que podrían haber sido alteradas mediante inteligencia artificial. Algunos usuarios indicaron que encontraron irregularidades tanto en el rostro del cantante como en la letra de la supuesta carta, lo que pone en duda la veracidad de las imágenes.

Lo cierto es que desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación, han sido objeto de críticas y comentarios negativos en redes sociales. Sin embargo, ambos artistas han buscado mostrarse unidos y evitar que las especulaciones afecten su vínculo. La presencia de Nodal en el concierto de Ángela en Colombia parece haber sido una estrategia para reafirmar la solidez de su relación ante los rumores y polémicas.

Fuente: Tribuna