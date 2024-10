De hombre a mujer: Tras salir del clóset, exactriz de Televisa vuelve irreconocible y se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien empezó su carrera en las novelas y llegó a actuar en Televisa, reapareció ante la prensa mexicana luego de una larga temporada en el extranjero y tras haber debutado en TV Azteca con el reality MasterChef Celebrity México. La famosa intérprete sorprendió a sus seguidores años atrás, debido a que tuvo una drástica transformación física debido a que se volvió mujer.

Se trata de la aclamada artista española Karla Sofía Gascón, quien saltó a la fama y se dio a conocer en el ambiente artístico como Carlos Gascón. En el año 2016 la originaria de Madrid anunció que iniciaría un proceso para el cambio de género y sorprendió a todos sus seguidores, por lo que actualmente luce irreconocible. Sin duda alguna, la actriz española no solo es reconocida por su talento sino también por su belleza.

Karla Sofía Gascón cambió de género

Recientemente Karla Sofía, quien participó en novelas de Televisa como Corazón Salvaje, Llena de Amor, Una familia con suerte y Hasta el fin del mundo, volvió a tierras mexicanas tras su exitoso paso por el Festival de Cannes por la cinta Emilia Pérez. La artista de 52 años fue captada durante su llegada a la Gala del Día de Muertos 2024 de la revista Vogue y aquí platicó sobre su exitoso proyecto y sobre su cambio de género.

La española narró su felicidad por el increíble recibimiento que le han dado a su proyecto, donde comparte créditos con famosas como Selena Gomez, y anunció que pronto llegará a pantallas mexicanas. Sobre una posibilidad de ser galardonada con un Premio Oscar, Gascón dijo: "Para mí el premio más grande que tengo es haber hecho el mejor trabajo de mi vida, ese es el regalo, luego lo demás es una cosa circunstancial".

Tras asegurar que no le importan las críticas, Karla fue cuestionada sobre cómo fue el proceso para 'encontrarse' a sí misma tras cambiar de género y ella sorprendió con su respuesta. La actriz aseguró que desde que ella era pequeña sabía cuál era su esencia y solo tuvo que transformarse físicamente: "Yo siempre he sido la misma persona, lo único que he hecho es cambiar mi físico como todos lo hacemos a lo largo de nuestra existencia", dijo Gascón.

"Cuando yo me miro en fotografías en mi infancia, no me reconozco pero sé que estaba ahí... he tenido qué nacer del odio de muchas personas pero estoy aquí", añadió la intérprete. Y cuando fue cuestionada sobre qué opinaba de los comentarios homofóbicos que ha hecho Eduardo Verástegui y sobre el éxito de Wendy Guevara, la española afirmó que ni siquiera los conocía: "No te puedo decir porque estoy muy desconectada".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes