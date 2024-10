Divorcio en Televisa: Conductor de 'Hoy' confirma infidelidad y separación tras FOTOS con otra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor del programa Hoy, quien tiene más de tres décadas trabajando en Televisa, dejó sin palabras a todo el público debido a que recientemente se sinceró ante las cámaras y contó los detalles de su separación, y luego divorcio, que se dieron porque él fue infiel en varias ocasiones. El también galán de novelas fue víctima de una portada de revista, que lo exhibió con mujer que no era su esposa.

Se trata del famoso Raúl 'El Negro' Araiza, quien aprovechó el reciente capítulo del programa Miembros al Aire para ventilar todo acerca de su polémico matrimonio con Fernanda Rodríguez, a quien le fue infiel en más de una ocasión. El reciente episodio del programa que se transmite por Unicable tenía la temática de hablar sobre errores del pasado y fue ahí donde el hijo de doña Norma Herrera recordó todo el escándalo.

El colega de Andrea Legarreta recordó que años atrás fue víctima de un 'portadazo' de la revista de los martes, cuando publicaron una serie de imágenes en las que aparecía tomando el sol con una mujer que no era la madre de sus hijas, de quien finalmente se divorció en 2019: "En este medio público se va sabiendo todo y lo peor es negar... en ese entonces (la revista) sí era un pe..., cada martes decías 'lo van a sacar'", recordó Raúl.

Raúl Araiza engañó a su exesposa en varias ocasiones

'El Negro' aseguró que ya había recibido amenazas sobre ser expuesto en la portada y esta llegó cuando menos se la esperaba: "Me voy a trabajar y de repente veo la portada con mi jeta y la jeta de la fulana, de otra fulana, no mam... estábamos cada quién en un camastro pero obviamente si te estás asoleando y no es tu vieja (está mal)", dijo el conductor de Hoy asegurando que este ha sido uno de los peores miedos que ha sentido.

No había nada pero en el texto van armando el ped...", agregó.

Incluso recordó que fue a través de Hoy que dio la cara por este escándalo: "Llegué con una jeta y todos mis compañeros decían 'la caga... que le van a meter' y todo el trayecto de bajar, qué voy a decir, voy a salir al aire, se hace un hueco aquí (en el estómago)". Luego Paul Stanley le recordó a Araiza que no fue la única ocasión: "Pero 4 veces en la portada, es que no aprendes". Finalmente, Raúl reconoció que en esa ocasión Fernanda le otorgó el perdón y fue años más tarde cuando se divorciaron formalmente.

Pedí perdón, pagué el castigo, me corrieron de mi casa, hice maletas, hablé con mis hijas... 6 años después (me divorcié)".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable